Nia Ramadhani Menderita Akibat Divonis Satu Tahun Penjara

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dijatuhi hukuman satu penjara dalam kasus narkoba yang menjerat mereka. Hukuman itu membuat Nia Ramadhani benar-benar terpukul dan menderita.Hal itu diungkapkan asisten Nia Ramadhani, Theresia Wienathan ketika berbincang dengan Melaney Ricardo di Youtube. Wanita yang akrab disapa Tere itu menyebut Nia sedih karena vonis hakim tidak sesuai harapannya."Kalau dibilang is she ok atau enggak, gimana ya kalau misalkan mendengar harus dipenjara satu tahun. Dia begitu keadaannya sekarang down, sedih, kecewa, ya campur aduk semua sih," kata Tere.Vonis yang diterima Nia dan Ardi memang lebih berat dibanding tuntutan jaksa yang meminta mereka menjalani rehabilitasi. Fokus Nia dan Ardi setelah mendengar vonis itu adalah anak-anak mereka."Apalagi dia pasti mikirin anak-anak. Sangat rindu anak-anak dan mikirin banget anak-anak gimana," ucapnya.Nia Ramadhani juga khawatir dengan kondisi psikis anak pertamanya, Mikhayla Zalindra Bakrie yang mulai beranjak remaja. Tere pun meminta warganet untuk tidak lagi menghujani media sosial Nia dengan komentar negatif. Dia takut, komentar itu memengaruhi kondisi psikologis anak-anak Nia dan Ardi."Jadi please dong netizen, tolong komen-komennya. Itu jejak digital kan last forever ya," tutupnya.