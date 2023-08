Taecyeon 2PM Bakal Gelar Fan Meeting di Jakarta, Catat Tanggalnya!

Foto: Instagram

(SUR)

Jakarta: Ok Taecyeon membawa kabar gembira bagi penggemarnya di Indonesia. Anggota grup K-pop 2PM ini akan menggelar fan meeting bertajuk 2023 OK TAECYEON in JAKARTA : SpecialTY.“Indonesia, kangen aku gak?” Taecyeon menyapa penggemarnya di Indonesia melalui Instagram @taecyeonokay, Kamis, 10 Agustus 2023.Dalam unggahan tersebut, Taecyeon membagikan poster fan meeting-nya. Di sana tertulis, acara yang dipromotori oleh KIG Live ini akan dilaksanakan pada 21 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB di The Hall Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.“Kami akhirnya akan bertemu lagi pada 21 Oktober 2023 di The Kasablanka Hall, Jakarta untuk malam yang penuh keseruan untuk menciptakan memori indah. Tidak sabar bertemu kalian!” tulis caption postingan.Hingga artikel ini ditulis, jadwal pembelian dan harga tiket untuk fanmeeting ini belum diumumkan. Baik pihak promotor maupun Taecyeon meminta penggemar mengecek media sosial KIG Live secara berkala untuk informasi lebih lanjut.Sebagai informasi, Ok Taecyeon merupakan salah satu member grup 2PM. Selain aktif di dunia tarik suara, idola K-pop kelahiran 1988 ini juga kerap membintangi serial drama Korea seperti Cinderella’s Sister. Dream High, Wonderful Days, Vincenzo, dan Secret Royal Inspector & Joy.