Bukan Bunuh Diri, Dolores "The Cranberries" Meninggal karena Tenggelam

Terjawab sudah teka-teki penyebab kematian penyanyi Dolores O'Riordan. Vokalis band The Cranberries itu disebut meninggal karena tenggelam akibat dalam keadaan mabuk di kamar hotelnya.Ketika kabar tewasnya Dolores di kamar hotel di London, banyak orang menduga dia bunuh diri. Orang kemudian mengaitkan riwayat bipolar yang diidap Dolores sejak lama. Namun, semua dugaan itu akhirnya terpatahkan.Dalam kesimpulan hasil resmi otopsi yang disampaikan di London pada Kamis, 6 September, disebutkan jika para saksi ahli tidak menemukan tanda-tanda Dolores mencederai atau melukai dirinya sendiri.Dolores memang ditemukan tidak sadarkan diri oleh staf hotel di kamarnya. Dia ditemukan tenggelam di dalam bathup dengan kondisi memakai piyama dan rompi lengan panjang. Hidung dan mulut Dolores berada di bawah air. Tes menunjukkan jika paru-paru tergenang air.Hasil tes post-mortem kemudian menunjukkan jika kadar alkohol dalam tubuh Dolores empat kali lipat dari jumlah maksimal yang diperbolehkan untuk menyetir. Ahli yang memeriksa Dolores pun menyebut kematian musisi 46 tahun itu sebagai kecelakaan yang tragis.Sementara di waktu bersamaan dengan diumumkannya penyebab kematian Dolores, rekan-rekannya di The Cranberries merilis sebuah pernyataan. Mereka masih merasa kehilangan atas kepergian sang vokalis."Pada 15 Januari 2018 kami kehilangan teman dan rekan satu band kami Dolores O'Riordan. Hari ini kami masih berjuang menghadapi apa yang terjadi. Dolores akan hidup abadi dalam musiknya," tulis The Cranberries.(ELG)