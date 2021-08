Selamat! Prilly Latuconsina Sudah Sarjana

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aktris Prilly Latuconsina telah lulus sidang skripsi. Ia membagikan momen bahagia itu di media sosialnya "Moment full of emotions! Prilly Mahatei Latuconsina S.IKom," tulis dia di akun Instagram @prillylatuconsina96 dengan beberapa foto dirinya bersama orang-orang terkasih merayakan momen itu.Prilly mengungkapkan bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah. Dirinya harus disiplin untuk menyeimbangkan waktu bekerja dan belajar."Countless of tears, tiring days and sleepless time in order to give the best. I finally nailed it! (air mata yang tak terhitung, hari-hari yang melelahkan dan kurang tidur untuk memberikan yang terbaik. Saya akhirnya berhasil!)" tutur dia.Baca: Prilly Jijik dengan Cowok Mesum, Sindir Niko Al Hakim? Tak lupa, pemain film Matt & Mou mengucapkan terima kasih pada keluarga dan orang-orang terdekat yang telah menjadi pendukungnya. Ia juga berterima kasih pada CEO MD Entertaiment Manoj Punjabi dan tim rumah produksi tersebut."Next, belajar di mana ya?" tutup postingan tersebut.Prilly menamatkan pendidikan sarjana di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta. Ia kini bergelar S.Ikom karena telah rampung mengecap pendidikan S1 Ilmu Komunikasi.(SUR)