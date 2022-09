Sammy Seringai Siap Berbagi Ilmu Agar Anak Muda Mau Berusaha

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Selain dikenal sebagai musisi, Sammy Bramantyo juga menekuni bisnis kuliner. Bersama Arian, rekannya di band Seringai, Sammy merintis bisnis di bidang kuliner dengan brand Lawless Jakarta.Bisnis Lawless terbilang berkembang begitu pesat. Belum lama ini mereka bahkan berkolaborasi dengan band legendaris Slayer. Kesuksesan Sammy bersama rekannya itulah yang membuat pemain bass Seringai itu diajak menjadi pembicara di ajang grand final Dare To Be The Next Superpreneur.Sammy bakal berbagi cerita dan kiatnya mengenai dunia usaha kepada para finalis. Sebagai pelaku dunia usaha, Sammy ingin juga Indonesia memiliki banyak entrepreneur, khususnya anak-anak muda."Ini ajang yang sangat bagus untuk mengasah kemampuan dan kreatifitas generasi muda untuk berwirausaha, sekaligus memberikan mereka bekal yang nyata, yaitu modal usaha. Di grand final mendatang, saya akan sharing bagaimana tips and trick untuk membangun sebuah brand yang unik dan digemari oleh pangsa pasar yang dituju," kata Sammy dalam keterangan tertulisnya.Finalis bakal memperebutkan hadiah total senilai Rp 500 juta. Dari ribuan peserta, terpilih 25 finalis yang merupakan hasil kurasi dari para juri dan mentor seperti Jeffry Jouw owner USS Networks & Kick Avenue; Brian Imawan CEO & Founder Jumpstart Indonesia; Dea Salsabila CEO & Founder Rentique; Bagus Satrio Founder Sagara Boot; dan Adit Yara Founder NIION."Secara konsep, seluruh bisnis dari para finalis ini punya potensi yang luar biasa dan kualitasnya pun merata. Ada banyak sekali ide-ide inovatif yang muncul. Hal-hal seperti ini yang ingin kami angkat dalam Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur, sebagai inspirasi untuk memunculkan lebih banyak entrepreneur muda yang punya jiwa petualang dan local pride yang tinggi," kata Perwakilan Super Adventure, Aloysius Dwiwoko Hertiyono.Grand final Dare To Be The Next Superpreneur bakal digelar pada 1 dan 2 Oktober 2022 di Sarinah, Jakarta. Acara ini akan menyuguhkan keseruan menarik mulai dari fashion show, live mural, games, exhibition, bazaar dan penampilan musisi dari Geng Juara Kelas, Mad Elephant, dan Ardhito Pramono.