Jajal Bisnis Fesyen, Tya Ariestya Terharu Didukung Banyak Artis

Artis Tya Ariestya kini melebarkan sayapnya di dunia fesyen dengan berkolaborasi bersama jenama Brand No Brand (BNB). Bagi BNB, ini merupakan koleksi kolaborasi ketiga yang dirancang secara eksklusif.Brand No Brand merupakan merek lokal yang berdiri sejak tahun 2019. Didirikan oleh dua pebisnis dalam fashion yaitu Vivi Mar'i Zubedi sebagai CEO sekaligus Design Director dan Veny Arisa sebagai Business Director.BNB memilih Tya Ariestya sebagai muse koleksi kolaborasi bulan Oktober dan November 2022. Brand No Brand sendiri telah menggelar "BNB x Tya Ariestya Preview Collection" pada 26 September 2022 di Hotel Fairmont, Jakarta lewat acara fashion show. Acara tersebut dihadiri segenap rekanan selebriti, kolega franchisee, dan kolega authorized resellers."Dengan pola dan desain yang disesuaikan dengan inspirasi yaitu menggunakan initial muse, maka koleksi ini menjadi salah satu koleksi terbatas atau koleksi eksklusif," kata General Manager BNB, Mia Mediarani.Sederet artis sampai selebgram Tanah Air yang turut memeriahkan acara collab Tya Ariestya bersama BNB yakni Ashanty, Aurel Hermansyah, Olla Ramlan, Paula Verhoeven, Titi Kamal, Ririn Ekawati, Ussy Susilawaty, Shireen Sungkar, Intan Nuraini, Soraya Larasati, Nisya, Caca Tengker, istri Denny Cagur, Shanty, Kartika Putri, Dara Arafah, Kesha Ratuliu dan Marsha Aruan.Tya pun merasa senang disayang dan didukung oleh teman-temannya yang mau menyempatkan diri datang dari jauh-jauh dan di tengah padat jadwal kesibukan mereka."Saya bangga bisa berkolaborasi dengan BNB, sebuah brand yang lagi hits banget sekarang dan bisa mendunia nantinya, apalagi didukung juga dari teman-teman ya. Paling beruntung selalu mendapat dukungan dari teman-teman," kata Tya.Brand No Brand menjadikan pattern logo monogram sebagai trademark dan juga mengusung konsep urban lifestyle yang terinspirasi dari perkembangan fashion, aktivitas dan atmosfir kehidupan kota New York di Amerika Serikat."Dengan tetap mengedepankan konsep busana yang sopan dan modest fashion ready to wear, BNB memberikan pilihan baru bagi para pencinta mode dengan menghadirkan koleksi pakaian dan aksesoris yang stylish and edgy. Maka, design, style dan potongan dari koleksi BNB ini pun dapat dipakai baik hijab maupun non hijab," ungkap Mia Mediarani.