Promosi Film Like & Share, Awarinda Kirana Dihujat Netizen Sampai Jadi Trending Topic

Arawinda Kirana buka suara soal jadi selingkuhan

(SYN)

Jakarta: Arawinda Kirana kembali menjadi trending topic di Twitter . Ia dihujat netizen saat mempromosikan film terbarunya, Like & Share."Senang sekali dari kemarin visit screening Like & Share full house dan sold out semua. Thank you for the support and awareness (Terima kasih atas dukungan dan kesadarannya)! #KamiBersamamu" cuit akun @arawinda2709, Minggu, 27 November 2022.Ucapan Arawinda Kirana itu rupanya ditanggapi negatif oleh netizen. Hal ini karena munculnya skandal yang menyebutkan pemain Yuni (2021) itu sebagai selingkuhan."yang support? hantu?" kata @seup****."sumpah tapi lo gatau malu banget deh.." tutur @n0twan****."Orang kek gini masih aja ada yang percaya aja udah aneh," ujar @myether****.Arawinda Kirana buka suara terkait isu yang menyebut dirinya adalah orang ketiga alias perebut laki orang (pelakor). Pemeran utama film Yuni (2021) itu mengaku sengaja diam saat berita itu ramai di media sosial."Mohon maaf selama ini saya belum berbicara, karena ada beberapa hal yang belum bisa saya sampaikan pada saat ini, dan ingin saya sampaikan pada waktu yang tepat. Terkait dengan masalah dan rumor tidak benar yang telah muncul mengenai kehidupan pribadi saya," tulisnya melalui akun Instagram @arawindak, Rabu, 26 Oktober 2022.Arawinda Kirana pun menyampaikan permintaan maaf buat orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya. Pasalnya, hal ini berdampak pada film-film yang dibintanginya."Saya minta maaf apabila masalah dan rumor mengenai kehidupan pribadi saya telah menimbulkan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung kepada karya dan para pembuatnya," tulis dia.