Via Vallen Dimusuhi Adik dan Keluarga karena Batasi Uang Bulanan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Nama Via Vallen menjadi sorotan setelah mengaku dimusuhi oleh adik dan keluarganya. Hal tersebut lantaran uang bulanan yang diberikan Via tidak lagi diberikan.Via Vallen mempunyai alasan tersendiri mengapa ia berhenti memberikan uang bulanan. Via Vallen melakukan hal tersebut karena ia ingin adik-adiknya tau bagaimana mencari uang sendiri."Barulah aku sadar caraku salah. akhirnya aku stop jatah bulanan dan biaya biaya pribadi mereka termasuk service dan pajak kendaraan dengan tujuan biar mereka mikir dan mau kerja," tulis Via Vallen di Instagram pribadi.Namun, keputusan Via Vallen tersebut membuatnya syok karena membuat dirinya dimusuhi oleh keluarga. Via juga kecewa karena keluarganya menjual hadiah mobil pemberiannya dijual secara diam-diam."Mau tau gimana hasilnya? Aku di musuhin dong. Bahkan hadiah dr aku (Mobil dll) diem diem DIJUAL tanpa basa basi Parahnya lagi malah nyalahin aku karena gak punya duit dan bilang yang namanya hadiah kan haknya yang di kasih mau diapain aja. Iya sih tapi ya gak diem2 apa lagi sampe musuhin yang ngasih juga," ujar Via.Via mengaku membagikan cerita tersebut ke media sosial agar tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran yang berharga."Kenapa aku berani sharing pengalaman pribadi soal ini? karena di postingan Broken Home jadi pada nanya di DM tentang bagaimana aku di keluarga dan ternyata banyak yang ngalamin juga. Tujuanku biar bisa jadi motivasi dan nggak salah kaprah terhadap keluarga," kata Via.Namun, Via merasa keputusan tersebut merupakan yang terbaik agar adik-adiknya tidak manja."Sebagai orang paling sukses di keluarga membantu saudara itu harus. Tapi ingat semua ada batasnya biar nggak manja. Tapi kalau selama ini apa pun pemberianmu tak dihargai karena dianggap sudah kewajiban kamu dalam hal menafkahi mereka bahkan sampai berani musuhi kamu mending di-stop dulu biar nggak makin ngelunjak," kata Via."Kecewa? Wajar. Kamu manusia selamatkan hatimu," tutupnya.