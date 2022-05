Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rachel Vennya buka suara mengenai hubungannya dengan Salim Nauderer setelah mereka putus. Rachel merasa perpisahan adalah jalan terbaik bagi dia dan Salim.Dalam sesi tanya jawab di Instagram, Rachel menyebut Salim pantas mendapatkan pasangan yang lebih baik dibandingkan dirinya. Meski tak mengungkapkan penyebab mereka putus, Rachel menyebut Salim adalah sosok pria yang baik."Despite dari masalah internal aku sama dia yang aku enggak mau ceritain kenapa karena aku setiap putus hubungan enggak begitu mau cerita alasan berakhirnya. Aku yakin dia masih pantas dapatin cinta baru dan jadi orang yang lebih baik lagi, mungkin enggak sama aku," tulis Rachel Vennya."Aku selalu ingat baiknya. Salim orang baik loh, dia treat his family well, dan aku dan keluarga dan teman-teman aku di-treat baik sama dia. Anak kecil semua suka dia, enggak pernah marah dan semua sayang dia," lanjut dia.Ketika masih berpacaran dengan Rachel, Salim sempat diterpa skandal chat dan foto mesum yang beredar di media sosial. Foto dan tangkapan layar percakapan berbau porno itu disebut Rachel benar-benar membuat Salim terpukul."Waktu ada orang yang revenge porn ke dia ya super buruk, bukan cuma memengaruhi kesehatan mental dia dan gimana orang-orang mandang dia. He deactivated his old Instagram dan sekarang lagi sering-seringnya travel Indonesia supaya enggak stres, karena jujur, it's a lot," ungkap Rachel.Sekarang mereka sudah menjalani hidup masing-masing dan melupakan masa lalu. Sebagai orang yang pernah dekat, Rachel selalu mendoakan kebaikan untuk Salim."Dia mungkin bukan pasangan terbaik buat aku, dan itulah hidup, kita mencoba terus gagal, terus mencari lagi, tapi menurut aku hal yang kemarin ditimpa dia itu enggak pantas ditimpa siapa pun. I always wish him well," pungkasnya.