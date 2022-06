Nycta Gina dan Desta Ungkap Alasan Cabut dari Prambors

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Nycta Gina dan Desta ungkap alasan keluar dari Prambors. Instagram desta80s

Desta Umumkan Hengkang dari Prambors

(SYN)

Jakarta: Nycta Gina dan Desta Mahendra akhirnya mengungkapkan alasan mereka keluar dari program siaran di Prambors FM. Keduanya mengaku ada ketidakcocokan dengan pihak manajemen."Gara-gara lu, gue jadi kagak ada farewell-farewell, gue tiba-tiba keluar begitu aja masa," seloroh Nycta Gina dalam Youtube Vindes dikutip Selasa, 7 Juni 2022.Desta menanggapinya dengan tertawa. Namun, akhirnya ia memberikan penyataan serius terkait hengkangnya dia dan Nycta Gina dalam program Desta Gina in The Morning (DGITM)."Tidak terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pribadi aja. Kan efek pandemi, harus bisa merelakan, gue kira dua tahun, cukuplah," beber Desta.Gina menambahkan, pada intinya ada masalah dengan pihak manajemen Prambors."Intinya, waktu pandemi, ada sesuati yang kita korbankan tapi ada win-win solution. Nah, tapi kalau sekarang itu kayak kita ibaratna memberi tapi engga menerima sesuatu yang menguntungkan buat kitanya," beber Nycta Gina."Jadi kita kayak, give, give, give, tapi engga ada yang kita take, take, take," simpul ibu dua anak itu."Ada take, tapi dikit," tambah Desta.Baca: Desta Umumkan Hengkang dari Program Radio, Fokus ke Vindes? Desta tidak menampik bahwa ada masalah uang dalam problem tersebut. "Bukan masalah duit doang, tapi gue liat sih untuk seluruh karyawan, biar semuanya dapat sesuatu yang pantas untuk kita semua," tutur sahabat Vincent Rompies itu."Karena tidak selaras, ya gue putusin buat cabut aja lah," tambah Desta.Penyiar Deddy Mahendra Desta atau Desta menyatakan telah berhenti siaran di stasiun radio ternama, Prambors FM. Sang partner, Nycta Gina menyusul tak lama kemudian."Kawula muda @Prambors Secara pribadi saya menyatakan pamit mengundurkan diri dan menarik semua suara saya dari DGITM (Desta Gina In The Morning) @Prambors…" ucap akun @desta80s, Rabu, 16 Februari 2022.