Parodikan Indra Kenz, Direktur RS Mayapada Grace Tahir Jadi Crazy Rich Glodok

Grace Tahir memparodikan Indra Kenz. Youtube Grace Tahir

(SYN)

Jakarta: Pengusaha dan Direktur Mayapada Hospital Grace Tahir memparodikan crazy rich Medan, Indra Kenz. Ia menirukan kebiasaan Indra Kenz yang senang memamerkan harta."Hei guys, gue adalah Indri Benz. Yes, Benz seperti Mercedes Benz and welcome to my private jet (dan selamat datang di jet pribadi saya)," ucap dia dalam YouTube Grace Tahir dikutip Senin, 14 Maret 2022."Ya lu kalau kerja keras dan lu kayak gue, crazy rich Glodok, wah lu bisa nikmatin kayak begini. Wah tas Hermes ratusan juta, murah banget, guys," lanjut dia.Grace Tahir berjalan-jalan di pesawat tersebut, memamerkan uang segepok. "Punya gue, siapa lagi ini? Indri Benz, remember the name (ingat namanya)," tutur dia.Baca: Polisi Kantongi Daftar Penerima Duit Indra Kenz Tak lama, ada adegan dimana seorang pilot berkata, "Bos, datang. Bos, datang." Grace Tahir pun kelabakan menyembunyikan barang mewah miliknya.Adegan berganti, Grace Tahir terlihat mengenakan pakaian oranye dengan tulisan 'Tahanan KPK'."Oke, guys, gue lagi di penjara ini. Kebanyakan haters di luar sana. Gue itu punya m m an private jet, baju, jam, mobil, rumah," terang dia.Grace Tahir menyebutkan bahwa orang-orang yang melaporkannya hanya cemburu pada dirinya."Kenapa? Bukan salah gue dong? gue kan cuma posting di sosmed, tapi kalian yang dengerin gue, jadi it's not my fault (jadi bukan salah saya)," tamhah dia.Crazy rich Medan Indra Kenz telah ditetapkan jadi tersangka penipuan berkedok trading binary option Binomo. Indra dijerat Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU ITE.Kemudian Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, serta Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.Bareskrim Polri kemudian menyita aset milik Indra Kenz yang didapat dari hasil kejahatan selama menjadi afiliator Binomo. Selain itu, Polri juga mendalami aliran dana dari Indra Kenz untuk dilakukan penyitaan.