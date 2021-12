Dua Kali Kolaborasi, Ini Sifat NIKI yang Disenangi HONNE

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

HONNE dan NIKI dalam lagu Coming Home. Foto: Twitter @hellohonne

Kolaborasi pertama HONNE dan NIKI

(SYN)

Jakarta: HONNE mengungkapkan bagaimana mereka kembali berkolaborasi dengan penyanyi asal Indonesia, NIKI dalam lagu Coming Home. Ini adalah kolaborasi kedua HONNE dengan NIKI.Lagu Coming Home telah rilis pada Agustus 2021 dan mendapat respons positif dari para penggemar. Duo member HONNE, James Hatcher dan Andy Clutterback, mengaku senang kembali bekerja sama dengan NIKI."Fantastis. 10/10. Sangat dianjurkan," ucap Andy Clutterback, dilansir dari hype, Kamis, 9 Desember 2021.James Hatcher mengungkapkan bahwa NIKI adalah orang yang menyenangkan dan juga berkomitmen tinggi."Dia benar-benar lucu, tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dia inginkan dan apa yang dia suka. Dia benar-benar baik untuk ditangani dan juga menyenangkan bekerja dengan seseorang yang berkomitmen seperti dia," beber James.Lagu Coming Home dibuat di masa pandemi covid-19. Lagu dalam album LET’S JUST SAY THE WORLD ENDED A WEEK FROM NOW, WHAT WOULD YOU DO? (2021) itu dianggap sesuai dengan masa saat ini.Sebelumnya, HONNE dan NIKI pernah berkolaborasi dalam album no song without you (2020)."Kami menulis lagu bersama, ada sedikit potongan dalam iloveyoumorethanicansay, kami juga menulis lagu lain bersamanya," ungkap James Hathcer dalam jumpa pers virtual, Rabu, 15 Juli 2020.Baca: Niki Zefanya Curhat Kangen Keluarga di Lagu Terbaru James melanjutkan, setidaknya mereka mengirim pesan kepada NIKI melalui Instagram dan takjub dengan jutaan pengikut NIKI. HONNE dan NIKI bertemu di studio rekaman di Los Angeles saat mengerjakan no song without you."Lagu ini (iloveyoumorethanicansay) adalah klip lagu penuh yang kami tulis dalam semalam. Mungkin suatu hari kami akan menyelesaikannya? #NSWY," tulis HONNE, 4 Juli 2020.