6 Fakta Seputar Eva Celia, Putri Sophia Latjuba yang Dilamar Kekasih saat Ulang Tahun

Jakarta: Suasana bahagia sedang menyelimuti perasaan musisi Tanah Air Eva Celia. Bagaimana tidak. Putri dari Sophia Latjuba itu telah dilamar oleh kekasihnya, Demas Narawangsa.Momen itu terjadi saat Eva merayakan ulang tahun ke-29 pada Senin, 21 September 2021. Ketika itu, Eva sedang berkumpul dengan orang-orang terdekatnya.Demas pun mendadak hadir di acara tersebut tanpa sepengetahuan Eva. Pada saat itulah, Demas melamar Eva.Momen bahagia ini pun dibagikan ibunda Eva, Sophia Latjuba lewat akun Instagram miliknya. "Mata-mata sembab karena bahagia luar biasa," ujar Sophia."I love you both so much, and I couldn’t be happier that Demas will officially become a part of our family. (Saya sangat cinta kalian berdua, dan tak bisa lebih bahagia karena Demas akan resmi menjadi bagian dari keluarga kami)" lanjut dia.Berikut fakta-fakta seputar Eva Celia yang sudah dirangkum Medcom.id:Eva Celia lahir pada 21 September 1992. Ia merupakan putri dari musisi Indra Lesmana dan aktris Sophia Latjuba.Eva diketahui memiliki keturunan campuran Belanda, Jawa, Madura, dan Bugis. Darah campuran ini didapatnya dari ayah dan ibunya.Eva telah memilih jalan kariernya di dunia hiburan. Pertama kali, ia sudah terjun di dunia hiburan saat masih berusia delapan tahun. Ketika itu, ia tampil sebagai bintang tamu FTV bersama Adjie Massaid dan Ayu Azhari dan juga ibunya, Sophia.Pada usia 14 tahun, Eva akhirnya mendapat kesempatan bermain sinetron berjudul Sherina. Ini merupakan sinetron produksi Multivision Plus. Dalam sinetron tersebut, Eva bermain bersama Ricky Harun, putra dari Donna Harun.Selepas dari Multivision Plus, Eva bergabung dengan Sinemart. Bersama Sinemart, ia memainkan dua sinetron seperti Juwita Jadi Putri dan Sentuh Hatiku.Selain sinetron, Eva juga cukup eksis di dunia layar lebar. Eva pertama kali tampil di layar lebar pada 2008. Ketika itu, ia bermain di film berjudul Takut: Faces of Fear.Karier Eva di dunia layar lebar cukup baik. Ia pun beberapa kali bermain di empat film layar lebar seperti Jamila dan Sang Presiden, Adriana, Pendekar Tongkat Emas, dan Milly & Mamet: Ini BUkan Cinta & Rangga.Teranyar, Eva juga menjadi pengisi suara film garapan Walt Disney, yakni Raya and the Last Dragon pada 2021. Ia dipercaya untuk menjadi pengisi suara film tersebut versi Indonesia yang ditayangkan di aplikasi Disney+ Hotstar.Setelah lama berkecimpung di dunia film dan sinetron, Eva juga terjun di dunia musik. Pertama kali, ia merilis single lagu berjudul Reason pada 2015.Karier Eva di dunia musik juga terbilang oke. Setelah Reason, ia merilis enam lagu yang berjudul Against Time (2015), A Long Way (2019), Kala Senja (2019), Love Within (2020), New Normal: Selfish (2020), dan C.H.R.I.S.Y.E ft. Diskoria dan Laleilmanino (2021).