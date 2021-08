Agnez Mo Akhirnya Akui Adam Rosyadi Pacar Barunya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rasa penasaran penggemar mengenai kekasih baru Agnez Mo terjawab. Sang idola sudah mengakui jika Adam Rosyadi adalah pacarnya.Pengakuan Agnez Mo terungkap ketika menjawab komentar salah satu penggemarnya. Agnez awalnya mengunggah foto bersama sejumlah keluarga karena rindu berkumpul dengan mereka.Penggemar lalu mengaku sempat deg-degan melihat kumpulan foto tersebut karena takut melihat pria botak di unggahan tersebut. Pria botak dimaksud adalah Adam Rosyadi yang memang diketahui berkepala pelontos.Di luar dugaan, Agnez menjawab komentar itu. Dia mempertanyakan kenapa penggemar itu harus deg-degan melihat fotonya dengan Adam. Toh, kata Agnez, Adam merupakan kekasihnya sehingga mereka harusnya ikut bahagia."Kenapa mesti deg-degan? Hes my boyfriend and u know it. U should be happy for me," tulis Agnez.Jawaban Agnez Mo langsung membuat sebagian penggemar heboh. Meski Agnez sering mengunggah foto kebersamaannya dengan Adam, pelantun "Coke Bottle" itu belum pernah bicara soal kisah asmaranya itu.Adam merupakan seorang model. Kabar kedekatan mereka berhembus ketika Adam membintangi video klip lagu terbaru Agenz Mo berjudul "F Yo Love Song". Sejak saat itu hubungan mereka berlanjut hingga berpacaran.(ELG)