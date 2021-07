Ayah Meninggal, Vokalis Geisha Mengikhlaskan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vokalis Geisha, Regina Poetiray, tengah berduka cita. Ia ditinggal pergi oleh ayah tercinta, Reggy Poetiray, untuk selamanya. Ia pun telah ikhlas melepas kepergian sang ayah."All is well (semua baik-baik saja)," tulis Regina Poetiray di Instagram miliknya."Aku sangat mencintaimu, Papa! Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa diberkatinya aku memiliki ayah yang hebat sepertimu," tambahnya menggunakan bahasa Inggris.Pelantun lagu "Kunci Hati" ini mengungkapkan keikhlasannya dengan turut mengunggah foto perpisahan dirinya bersama sang ayah. Pada foto itu, Regina memeluk Reggy yang terbaring di kasur kamar jenazah."Berarti memang waktu-Nya Tuhan buat Papa ya sekarang ini. Senang banget pasti ya Pa sekarang! Peluk! Cium! Sekali lagi, Nona kesayangannya Papa ini mencintai Papa banget-banget lah intinya. See you real soon, bigboss! Thank You so much, Jesus," tulisnya.Kakak Regina, aktor Rheno Poetiray, juga menyampaikan kalimat perpisahannya melalui media sosial. Pada foto yang diunggahnya, Rheno terlihat memeluk sang ayah untuk yang terakhir kalinya."Janji sampai kapan pun Rheno akan selalu menjadi jagoannya Papa! Love you, bigboss!" tulis Rheno di Instagramnya.Sebelumnya, kabar kepergian Reggy Poetiray disampaikan oleh Ofis selaku perwakilan dari Musica Studios. Ia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu merupakan terakhir kali bertukar pesan dengan Almarhum.Ayah Regina sempat berjuang melawan covid-19 hingga dinyatakan negatif pada hasil pemeriksaan terakhir. Namun, takdir berkata lain, ayah Regina harus dipanggil Tuhan Yang Maha Esa."Kemarin sih hasilnya sudah negatif. Namun Tuhan berkehendak lain," ujar Ofis dalam keterangan resminya kepada wartawan."Semoga beliau tenang di sana," tambahnya.Reggy Poetiray mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Tepatnya, pada Rabu malam, 21 Juli 2021.(ELG)