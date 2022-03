Jennifer Lopez 'Spill' Serum yang Membuat Kulitnya Awet Muda di Usia 52 Tahun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi sekaligus aktris Hollywood, Jennifer Lopez menjadi sosok wanita yang menentang semua tanda penuaan kulit. Belum lama ini, pelantun 'On The Floor' itu mengungkapkan rahasia kulit wajahnya yang selalu cerah dan awet muda di usia 52 tahun.Perempuan yang akrab disapa J.lo itu mengunggah video di akun Instagramnya dan mengatakan bahwa Jlo Glow Serum dari Jlo Beauty Line -nya dapat membantu menghidupkan kembali kulitnya sehingga bercahaya tanpa batas.Sambil mengenakan jubah mandi, J.lo tampil dengan wajah segar dan menceritakan bahwa waktu yang dihabiskan untuk syuting film barunya telah berdampak buruk pada kulitnya. “Kami baru di beberapa minggu terakhir film, saya selalu merasa sedikit lelah. Jamnya panjang. Wajahku terlihat lelah karena kurang tidur," kata Lopez.Dalam video berdurasi 2.48 menit itu, J.Lo mengatakan bahwa dia telah menggunakan produk perawatan kulit lamanya untuk mengembalikan warna kulitnya yaitu Jlo Glow Serum. "Saya memakai beberapa hari terakhir dan saya harus memberitahu Anda, saya bangun hari ini dan seperti, 'Astaga, aku terlihat luar biasa. Saya seperti, 'Ya Tuhan, kulit saya kembali!' Terlihat diremajakan. Ini luar biasa!” ungkap ibu dua anak itu sambil mengoleskan serum.Kekasih aktor Ben Afflack itu pun mengatakan bahwa setelah mengoleskan Jlo Glow Serum secara konsisten di wajah, leher, dan telinganya, kulitnya menjadi bersih dan tampak bercahaya. "Aku bilang, benda ini ajaib di dalam botol," katanya.Dikemas dengan antioksidan, Jlo Glow Serum terbuat dari empat bagian campuran zaitun squalane, minyak fermentasi, minyak extra virgin, dan ekstrak daun untuk mengencangkan dan mencerahkan kulit. Melansir Yahoo Life, dalam sebuah video di situs webnya, J.Lo mengatakan bahwa dia menggunakan serum setelah dia membersihkan diri.Kemudian, dia membiarkannya mengering selama sekitar 45 detik hingga satu menit. “Anda akan merasakannya mulai mengencang, dan kemudian Anda akan melihatnya. Secara harfiah ketika Anda meletakkannya di kulit Anda, Anda akan langsung merasakannya," tutur J.Lo.Dalam video Instagram sebelumnya, Lopez mengungkapkan produk kecantikan favoritnya untuk digunakan selama rutinitas perawatan kulit malam hari: Pembersih gel-krim JLo Beauty, serum bercahaya, pelembap, dan krim mata.Selain rutinitas perawatan kulit yang rajin dilakukannya, aktris film On My Way (Marry Me) ini juga memiliki rahasia kecantikan lainnya. Agar kulitnya bercahaya dari dalam dan luar ia rajin mengonsumsi protein dan sayuran. Dia juga mengurangi kafein, memprioritaskan minum satu ton air, dan tidur setidaknya 10 jam sehari.