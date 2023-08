John Gosling Pemain Keyboard The Kinks Meninggal Dunia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pemain keyboard dan vokalis asal Inggris, John Gosling, yang terkenal karena karyanya bersama The Kinks, telah meninggal dunia di usia 75 tahun.Band rock asal Inggris yang ikonik mengumumkan berita tersebut dalam sebuah postingan penghormatan di Instagram pada hari Jumat, satu hari setelah kematian Gosling. Penghormatan ini juga termasuk pernyataan individu dari masing-masing anggota band."Kami sangat sedih mendengar berita tentang meninggalnya John Gosling. Kami mengucapkan belasungkawa kepada istri dan keluarga John," demikian bunyi pernyataan tersebut.Dave Davies berbagi, "Saya terkejut dan sangat sedih dengan berita tentang meninggalnya John Gosling. Dia telah menjadi teman dan kontributor penting bagi musik The Kinks selama dia bersama kami. Belasungkawa terdalam saya kepada istri dan keluarganya. Saya akan selalu menyimpan rasa kasih sayang dan cinta saya yang mendalam di lubuk hati saya. Seorang musisi hebat dan manusia luar biasa," katanya."Kami kehilangan seorang teman dan kolega yang sangat kami cintai, dia adalah musisi hebat dan memiliki selera humor yang tinggi... ini membuatnya menjadi anggota band yang populer. Dia meninggalkan kita dengan kenangan indah. Semoga Tuhan memberkati dia," kata kata Mick Avory.Dia bermain dengan grup tersebut selama delapan tahun sebelum akhirnya meninggalkan band pada tahun 1978, dan akhirnya digantikan oleh Ian Gibbons.Pada tahun 1994, Gosling membentuk band The Kast Off Kinks, yang menampilkan mantan anggota The Kinks lainnya, yang telah bermain dengan band selama beberapa dekade. Dia pensiun dari band pada tahun 2008.The Kast Off Kinks juga menghormati musisi ini, dengan berbagi, "The Kast Off Kinks sangat terpukul mendengar berita tentang kematian mantan pemain keyboard, John 'The Baptist' Gosling, dan memposting tautan ke halaman penghormatan Facebook yang dibuat untuk menghormati Gosling."