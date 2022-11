Stephanie Poetri Pulang Usai 2 Tahun, TIti DJ Nangis sampai Mata Bengkak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Putri dari Titi DJ, Stephanie Poetri yang sukses berkarier di Amerika Serikat kini pulang kembali ke Indonesia setelah dua tahun.Momen bahagia tersebut dibagikan Titi DJ di akun Instagram pribadinya. Saking bahagianya, Titi DJ menangis dan tak bisa menyembunyikan mata bengkaknya.Dalam video tersebut Titi DJ terlihat mencium dan mengusel wajahnya ke Stephanie Poetri."Aaa.... She is here. She is here," ucap Titi DJ.Mata Titi DJ terlihat sembab dan bengkak. Senyum bahagia terlihat dari ibu dan anak yang sudah terpisah selama dua tahun itu."Alhamdulillaaah.. Look who's here! monmaaf mataku agak bengkak abis nangis ketemu si bungsu, akhirnyaaaaa (setelah hampir 2 tahun gak ketemu) bisa peluk dia lagiii Aaaaa senangnya yaa Allah," ungkap Titi DJ.Melihat Titi DJ yang begitu bahagia, suasananya sampai ke penggemar Stephanie Poetri dan juga kerabat yang mengikuti media sosialnya."Aaawwwwwww so happyy for you mommyyyyy!!! Welcome baacckk, Meniiikkk," ucap Regina Ivanova."Wahhhhh welcomed menik, met unyel"lannnn yaaa sayang," komentar Krisdayanti."Ikut senaaang," kata Dee Lestari.Saking rindunya dengan sang putri, TIti DJ pernah mengunggah video saat dirinya menciumi TV saat menonton Stephanie Poetri manggung. Hal itu dia lakukan karena rasa rindu yang sangat mendalam kepada si bungsu."Ya kangen lah banget. Tapi saya yakin dia di sana sibuk dengan pekerjaannya, dihandle oleh orang-orang yang dipercaya lah," kata Titi DJ saat ditemui di Sudirman, Jakarta Selatan, belum lama ini.Titi DJ mengaku bangga dengan Stephanie Poetri. Ia rela bangun pagi demi bisa menyaksikan anaknya manggung walau hanya lewat TV."Iya waktu Meni (panggilan Stephanie Poetri) tampil di Head In The Clouds Festival tuh di sana kan sore di sini pagi, jadi sengaja bangun pagi-pagi supaya bisa nonton dia," imbuh Titi DJ.