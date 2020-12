Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Selebgram Rachel Vennya langsung menjadi sasaran hujat warganet setelah mengunggah fotonya tanpa jilbab ke akun media sosialnya. Ragam komentar didapat Rachel setelah dia disebut melepas jilbabnya.Rachel pertama kali mengunggah gambar tanpa mengenakan jilbabnya ketika foto bersama ibunya di hari ibu pada 22 Desember. Foto itu saja sudah bikin heboh dan mengagetkan pengikutnya, tapi Rachel kemudian mengunggah foto wajahnya dari dekat yang juga tanpa jilbab.Tindakan Rachel pun sukses memicu perdebatan di media sosial. Ada yang menyayangkan keputusan dia melepas jilbab, tapi ada juga yang mendukung apapun keputusan Rachel jika itu membuatnya bahagia.Setelah menjadi perbincangan selama seharian kemarin, Rachel kemudian menanggapi polemik yang terjadi. Melalui Instagram Story-nya, Rachel berterimakasih kepada pengikutnya yang masih terus mendukungnya."Selamat Hari Ibu juga yah semuanya, thank you for your unconditional and endless support. Terutama yang follow aku dari zaman baheula ngikutin perjalanan aku dari nol, yang sama aku tulus tanpa embel-embel apa pun," tulis Rachel Vennya, Rabu, 23 Desember 2020.Rachel mengingatkan kepada pengikutnya untuk tidak berekspektasi banyak pada manusia. Sebagai manusia biasa, Rachel mengaku tak luput dari kesalahan. Karena itu, dia mempersilakan pengikut yang tidak suka dengan keputusannya untuk berhenti mengikuti media sosial Rachel."Aku selalu bilang jangan berekspektasi tinggi sama siapa pun termasuk aku karena aku bisa saja mengecewakan kalian. I have my flaws, i make mistakes and everybody has their dark secrets. Dan untuk yang benci/ gak suka/ kecewa atau apapun itu, lebih baik block/ unfollow aku yaah biar kalian juga tenang hidupnya. Always spread love, show respect & act kind," ucap Rachel.(ELG)