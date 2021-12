Sisca Kohl Bersyukur Banyak Dicari di Google Search 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sisca Kohl adalah salah satu selebgram sekaligus kreator konten TikTok. Namanya masuk dalam jajaran banyak dicari dalam Google Search 2021 . Lantaran demikian, dia pun mendapatkan penghargaan dari pihak Google.Sisca membagikan foto dirinya sedang memamerkan piala dari Google. Dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap penghargaan tersebut."Thank you so much @googleindonesia for sending me this award," tulis Sisca Kohl di Instagram."Terima kasih sudah nonton video-video aku dan memberikan banyak cinta, kritik, maupun saran untuk aku! Terima kasih banyak untuk kalian, aku mencintai kalian!" tambahnya.Sisca Kohl sendiri dikenal dengan konten makanan dengan cara mengolah yang tidak biasa. Salah satunya, melakukan eksperimen mencampurkan makanan atau bahan makanan yang kemudian dijadikan ice cream.Dia bersama adiknya, Aliyyah Kohl, juga kerap kali membuat konten video makanan mewah dengan harga jual yang fantastis. Contohnya, kepiting kegani hokaido, durian musangking, dan caviar ikan sturgeon.Selain itu, dia mempromosikan produk dengan cara yang tidak biasa dilakukan selebgram lain. Sisca Kohl memperlihatkan jumlah produk yang hampir memenuhi ruangan.Pada penghargaan kali ini, Sisca Kohl menjadi satu dari tiga nama yang paling banyak dicari oleh netizen (warga net) di Indonesia. Tepatnya, pada topik Siapa dalam Google Search selama satu tahun ini. Selain Sisca Kohl, ada juga Elon Musk dan Dewa Kipas yang berada di posisi tertinggi untuk kategori tersebut.