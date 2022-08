Cerita Jameela Jamil Saat Syuting She-Hulk: Terluka di Lubang Pantat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jameela Jamil tak pakai pemain pengganti dalam She-Hulk

Jameela Jamil dan Mark Ruffalo bermain dalam She-Hulk. Instagram jameelajamil

(SYN)

Jakarta: Aktris Jameela Jamil menceritakan pengalamannya saat syuting She-Hulk: Attorney At Law. Ia mengalami luka di bagian tubuh yang tak biasa.Aktris berusia 36 tahun ini mengungkapkan bahwa insiden itu terjadi saat ia beraksi sebagai Titania, seorang influencer media sosial dengan kekuatan manusia super yang merupakan musuh She-Hulk."Saya terluka di tempat-tempat yang saya benar-benar tidak tahu ada," kata Jameela Jamil dikutip dari New York Post, Kamis, 18 Agustus 2022."Seperti, Anda mungkin harus mengeluarkan ini, tapi saya menarik otot di lubang (pantat) saya," tambahnya. "Aku tidak tahu itu mungkin."Jameela Jamil merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat kala itu. Namun, kini cedera yang dialaminya itu telah membaik.Jameela Jamil juga membahas tentang dirinya yang melakukan semua adegan dalam She-Hulk: Attorney At Law. Ia tak memakai pemain pengganti (stunt man)."Tapi saya harus melakukan semua aksi saya sendiri! Dan itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya karena saya adalah potato couch (pemalas) terbaik," canda Jameela Jamil.She-Hulk: Attornet At Law tayang di Disney Plus Hotstar mulai Kamis, 18 Agustus 2022. Serial komedi ini memiliki sembilan episode.She-Hulk: Attornet At Law bercerita tentang Jennifer Walters, pengacara kasus superhero, yang berubah menjadi She-Hulk, yang berwarna hijau dan berbadan besar.