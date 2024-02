Sosok Alifia Soeryo, Mahasiswa Indonesia Tewas Tertimpa Pohon di Australia

Profil Alifia Soeryo

(ASA)

Seorang Mahasiswa asal Indonesia Alifia Soeryo meninggal dunia setelah tertimpa pohon di lapangan sepak bola Universitas Adelaide, War Memorial Drive, Australia pada Rabu, 7 Februari 2024."Menindaklanjuti laporan tersebut, KJRI Sydney telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat, termasuk proses autopsi sesuai peraturan setempat,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha melalui pesan singkat, dikutip dari Antara News.Kejadian tragis ini bermula saat Alifia sedang joging di University of Adelaide. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon, tetapi batang pohon seberat 10 ton tumbang dan menimpa dirinya.Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) telah memfasilitasi komunikasi dengan pihak keluarga dan funeral home."KJRI akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan membantu keluarga dalam pengurusan jenazah," ujar Judha.Petugas layanan darurat Australia berusaha menyelamatkannya, tetapi mahasiswa asal Jakarta itu tewas di tempat kejadian.Alifia Soeryo (23) lahir di Jakarta, 15 Maret 2001 merupakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan magisternya di University of Adelaide dengan jurusan Communication and Media Studies.Melansir Linkedin miliknya, Alifia lulus di sekolah SMAN 29 Jakarta pada 2018. Selanjutnya, ia memutuskan melanjutkan studi sarjananya di Universitas Udayana dengan jurusan Sastra Inggris dan lulus tahun 2022.Alifia termasuk mahasiswa cerdas di Universitas Udayana dengan meraih IPK 3.93. Ia juga masuk dalam himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris.Setelah lulus dari Universitas Udayana, mahasiswa itu pernah bekerja dan magang di berbagai perusahaan, seperti Marketing Copywriter di Brix Performance hingga TikTok Content Creator di Virtual Blind Date.Teman-teman Alifia berkabung. Mereka mengatakan Alifia hobi berolahraga di sekitar lingkungan tersebut, terutama bersepeda. Ketika berita kematian menyebar, teman-temannya bergegas ke lokasi dan menemukan Alifia meninggal dunia.(Theresia Vania Somawidjaja)