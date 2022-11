Gracia Indri Melahirkan Anak Pertama dari Bule Belanda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Kabar bahagia dari Gracia Indri yang telah melahirkan anak pertamanya dari suami bule Belanda, Jeffrey Slijpen. Mantan istri David NOAH ini melahirkan seorang bayi perempuan.Ia membagikan kabar bahagia ini melalui Instagram pada Rabu, 23 November 2022. Gracia Indri membagikan foto usai melakukan persalinan. Ia juga mengunggah foto sang anak dan suami yang siaga menemani prosesi lahiran.Dalam unggahan itu, Gracia Indri juga mengungkapkan nama dari sang bayi perempuan."Welcome to our world baby "NOVA LYNN SLIJPEN"," tulis Gracia Indri dalam unggahannya, Rabu, 23 November 2022."Even more beautiful than in our dreams. Soooo much love for you," ungkapnya.Unggahan Gracia Indri yang mengumumkan kelahiran sang anak pun disambut ucapan selamat dari rekan-rekan artis di Indonesia.Mereka menuliskan komentar yang seakan turut berbahagia dengan pasangan itu."astagaaaaa gemes amaat!!! selamat sayangkuuu!! sehat selaluuu kaliaaan. nanti embun langit bulan main yaaa," ucap Dian Ayu Lestari."HUA PUJI TUHAN HALELUYA!!!! Cantik bangettttt congratulation kaka sayang," tulis Felicya Angelista."Jiiiiiii congrats yaaaa.. semoga menjadi anak yang sehat,pintar, dan membanggakan keluarga," ucap Aryani Fitria."Selamat yaaaa Sayangkuuuuuu.. Semoga bahagia selalu keluarga kecilmu ini," ucap Feni Rose.Adik dari Gracia Indri, Gisela Cindy juga mengirimkan bunga dan mengaku tidak sabar untuk bertemu kakak dan keponakan barunya tahun depan."AYYYYYYYYYYYYYYYYYYY SEE YOU NEXT YEAR KALIANNN," ungkap Gisela Cindy.