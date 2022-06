Usai Kalah Sidang, Amber Heard Makin Dihujat Kaum Hawa Gara-gara Komentar Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Johnny Depp memenangi persidangan pencemaran nama baik yang dilakukan mantan istrinya, Amber Heard . Juri mengambil keputusan bulat pada Rabu, 1 Juni 2022, setelah musyawarah tiga hari.Johnny Depp menggugat Amber Heard sebesar USD50 juta atau Rp724 miliar untuk pencemaran nama baik atas tulisan Amber Heard untuk Washington Post pada 2018. Dalam tulisan tersebut, Heard menyebut dirinya sebagai figur publik yang mewakili kekerasan dalam rumah tangga saat pernikahan.Dilansir dari Page Six, Amber Heard harus membayar kompensasi sebesar USD15 juta atau Rp218 miliar kepada Johnny Depp. Sementara itu, pemain Pirates of the Caribbean tersebut harus membayar USD2 juta atau Rp29 miliar.Amber Heard mengaku kecewa dengan hasil sidang tersebut. "Kekecewaan yang saya rasakan hari ini melampaui kata-kata. Saya patah hati karena segunung bukti masih belum cukup untuk melawan kekuatan, pengaruh, dan pengaruh yang tidak proporsional dari mantan suami saya," ucap dia.Bintang Aquaman itu juga menilai bahwa putusan ini adalah sebuah kemunduran bagi perempuan, terutama terkait dalam kasus kekerasan."Ini mengembalikan waktu ke waktu ketika seorang wanita yang berbicara dapat dipermalukan di depan umum. Ini mengembalikan gagasan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus ditanggapi serius," beber dia.Pernyataan tersebut justru membuat Amber dihujat habis-habisan di media sosial. Karena faktanya, tidak ada satu pun perempuan yang merasa terwakili dengan ulah dan tindakan buruknya kepada Johnny Depp."Amber Heard really wrote this as if she represents all Women. She does not. You are liar, manipulator, and abuser. This is why the whole world is saying you do not represent them. This is why you not only lost the case, but also the respect from people."(Amber Heard benar-benar menulis ini seolah-olah dia mewakili semua Wanita. Tidak. Anda pembohong, manipulator, dan pelaku. Inilah sebabnya mengapa seluruh dunia mengatakan Anda tidak mewakili mereka. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak hanya kalah dalam kasus, tetapi juga rasa hormat dari orang-orang)" cuit @TropicalMaku."Amber Heard losing is not a loss for women. It's a victory for abuse victims regardless of gender."(Kekalahan Amber Heard bukanlah kerugian bagi kaum wanita. Ini adalah kemenangan bagi korban pelecehan tanpa memandang jenis kelamin)" timpal @Izze1122."People turned against Amber Heard, not because Johnny Depp is a powerful man or a famous actor, but because we watched the trial and saw who was telling the truth and who wasn't."(Orang-orang berbalik melawan Amber Heard, bukan karena Johnny Depp adalah orang yang kuat atau aktor terkenal, tetapi karena kami menyaksikan persidangan dan melihat siapa yang mengatakan yang sebenarnya dan siapa yang tidak) cuit @DrRashoneKCurry."Amber Heard didn’t lose because the justice system failed her. Amber Heard lost because she is the abuser. There is a mountain of evidence against her. And this verdict isn’t a setback for women. It is a wakeup call to stop believing someone based on their gender only."(Amber Heard tidak kalah karena sistem peradilan mengecewakan. Amber Heard kalah karena dia pelakunya. Ada segunung bukti yang menentangnya. Dan putusan ini bukanlah kemunduran bagi wanita. Ini adalah panggilan bangun untuk berhenti mempercayai seseorang hanya berdasarkan jenis kelamin mereka) komentar @mimasdiaries.