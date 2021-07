Pesona Nora Berdandan ala Wonder Woman, Netizen Makin Kesal dengan Jerinx

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Jerinx yang kerap membuat kisruh jagat maya dengan teori konspirasinya terkait pandemi covid-19. Namun, pesona sang istri Nora Alexandra tetap dikagumi warganet khususnya kaum pria.Paras cantik blasteran yang didukung tubuh seksi membuat para lelaki merasa iri dengan Jerinx. Baru-baru ini, Nora kembali menunjukkan pesonanya dengan berdandan seperti karakter superhero milik DC Comics, Wonder Woman Foto yang diunggah Nora menjadi viral dan mendapat respon positif dari netizen. Pasalnya, Nora terlihat sangat cocok dengan riasan Wonder Woman.Tak hanya itu, Nora juga terlihat sangat mirip dengan Gal Gadot, aktris Hollywood pemeran asli film Wonder Woman.Sontak saja, postingan Nora dibanjiri komentar netizen. Tak sedikit dari mereka yang kesal pada Jerinx dan meminta musisi asal Bali itu berhenti membuat kisruh agar bisa terus menghabiskan waktu bersama sang istri."Bli jerink bininya kaya gini nggak mau diam aja apa, alias cakep banget buset gue jadi jerink kerjanya diem aja lah mantengin bini," tulis @doxxology."Ya loord, jrx diam aja ngapa sih. Udah di rumah aja mangku istri," timpal @abang_sally."Superman is dead, wonderwoman is alive and well," ujar vndrngsmnd."Ahh kejawab juga, dari dulu mikir ini orang mirip kayak siapa gitu ya eh ternyata WW," komentar @cahayadithaa."Gal gadot suruh jaga stand teh poci aja, aku dukung Mbak Nora jadi wonderwoman," tulis @brokenpzys.(SUR)