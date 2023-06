Aldi Taher Ketagihan Setelah Di-Roasting Ate

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ate dikenal sebagai komika yang suka roasting para tokoh masyarakat. Salah satu korban roasting Ate kali ini adalah Aldi Taher.Dalam video yang diunggah oleh saluran YouTube Talkpod, Aldi Taher datang sebagai bintang tamu. Surya Insomnia yang menjadi pembawa acara memanggil Aldi Taher untuk di-roasting dengan Ate."Kita langsung sambut ini dia orang yang akan di-roasting oleh Ate, (yaitu) Aldi Taher," kata Surya Insomnia, dikutip dari saluran YouTube Talkpod, Senin, 12 Juni 2023.Ketika sesi roasting dimulai, Ate membahas tentang karier Aldi Taher saat itu. Ia mengatakan bahwa Aldi Taher sedang mencoba untuk menghidupkan kariernya kembali."Biasaya sebelum roasting, searching dulu, tentang kehidupan dia (Aldi Taher), tentang percintaan, keluarga, karier," kata Ate."Eh, sorry, karier mah bukan termasuk kehidupan ya. Itu mah yang coba dia hidupin lagi," sambungnya.Ate juga membahas tentang karier bermusik Aldi Taher, mulai dari lagu-lagunha yang viral hingga pernah tergabung dengan grup yang pada akhirnya bubar."(Aldi Taher) jiwanya musisi banget, dia pernah bikin band sama Raffi Ahmad. Pernah (juga) bikin Trio Ubur-ubur, dan semuanya bubar," ucap Ate."Ini menandakan kalau dia (Aldi Taher) enggak asyik di tongkrongan," lanjut Ate.Ketika sesi roasting telah selesai, Surya Insomnia menanyakan perasaannya setelah di-roasting. Aldi Taher mengaku ketagihan dan ingin lagi."Lagi dong, enak (ternyata di-roasting)," tutur Aldi.Ate juga akan tampil dalam Stand Up Fest The Series "Waktunya Piknik Tawa" yang digelar pada 23 Juni 2023 di The Sanctuary Auditorium, Gedung Menara Kuningan, Jakarta Selatan.Tiket dijual dalam tiga kategori dan dua periode penjualan dengan rincian sebagai berikut:Rp265 ribu (early bird) SOLD OUTRp315 ribu (normal)Rp189 ribu (early bird) SOLD OUTRp239 ribu (normal)Rp109 ribu (early bird) SOLD OUTRp159 ribu (normal)Sobat Medcom dapat membeli tiket Stand Up Comedy The Series ini dengan mengunjungi laman site.medcom.id/standupfestseries. Tiket early bird dalam penjualan pertama sudah terjual habis. Tapi tenang aja! kini sobat Medcom dapat membeli tiket dengan harga normal yang masih tersedia.