Netizen Yakin Ria Ricis Sudah Gugat Cerai Teuku Ryan

Advertisement

(ELG)

Badai isu perceraian kini menerpa rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Kabar tersebut semakin menguat usai salah satu akun gosip menyebarkan informasi yang didapat dari salah seorang netizen.Warganet yang tak disebutkan identitasnya itu mengatakan, wanita berusia 28 tahun tersebut telah melayangkan gugatan perceraian dengan sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan."Min, gugatan cerai Ricis sudah masuk pengadilan min, tapi belum keluar nomor kasusnya. (Dari) teman aku langsung yang kerja di pengadilan min. (Pengadilan Agama) Jakarta Selatan," tulis warganet tersebut, Selasa, 30 Januari 2024.Akun itu juga menyebut komunikasi yang tak lagi sehati menjadi alasan Ria Ricis menggugat cerai sang suami. Selain itu, Selebgram tersebut juga telah mengajukan hak asuh anak mereka, Moana.“Hooh, ciyan (kasihan). Alasannya karena komunikasi dan sudah tidak sepaham. Ngajukan hak asuh Moana juga," jelasnyaTak hanya itu, akun anonim tersebut juga menyayangkan perihal keputusan yang telah diambil oleh Ria Ricis dan Teuku Ryan . Pasalnya, sang suami selebgram itu tengah berjuang memperbaiki hubungannya."Sayang banget, padahal kayaknya si Ryan berusaha buat memperbaiki dan selalu berusaha jawab baik-baik kalau ditanya wartawan Ricis di mana. Ya tapi we never know sih hee (kita tidak pernah tahu)," lanjutnya.Namun, kedua belah pihak belum mengutarakan soal kondisi hubungan mereka saat ini. Belum ada informasi lebih mendalam terkait hal ini.