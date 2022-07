Gelar Pengajian Jelang Menikah, Via Vallen Banjir Air Mata

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Suasana haru terjadi di acara pengajian jelang pernikahan Via Vallen dan Chevra Yolandi. Via dan orangtuanya tak kuasa menahan tangis ketika mengucapkan salam perpisahan sebelum akad nikah.Ayah Via Vallen, Mohammad Arifin mengenang masa kecil anaknya yang tak terasa segera dipinang orang. Begitu juga ibunda Via yang mendoakan agar babak baru kehidupan sang anak berjalan bahagia."Hari demi hari bayi yang dulu di kandungan mama tumbuh jadi seseorang yang mandiri, mama sangat banga atas pencapaian hidupmu. Detik ini anak perempuan mama sudah tumbuh dewasa, kamu akan memasuki lembaran baru dalam hidupmu," kata ibunda Via Vallen, Rosida, Rabu (13/7/2022)."Kamu sudah menjatuhkan pilihan terbaik pada lelaki pilihanmu dan dalam beberapa hari lagi kamu akan menikah dan tanggung jawab mama akan berpindah ke laki-laki pilihanmu," lanjutnya menangis.Via tak kalah haru. Dia ikut menangis sembari meminta restu untuk memulai hidup sebagai istri dari vokalia band Papinka."Buat Pama, Papa, kalian tetap orang tua terbaik, Via berterima kasih sebesar-besarnya karena sudah dilahirkan ke dunia ini dan diberi kasih sayang oleh kalian. Jadi kalau mama nangis minta maaf kalau selama mengurus Via ada kurangnya, enggak. Via nggak pernah ngerasa kurang. Papa juga," kata Via Vallen.Via Vallen dan Chevra Yolandi akan menggelar akad nikah pada 15 Juli 2022. Sebelum itu, mereka akan menggelar rangkaian acara sebelum dan sesudah pernikahan.Rangkaian acara dimulai pada 13 Juli 2022 berupa acara pengajian yang dilanjutkan dengan keesokan harinya pada 14 Juli 2022 dengan agenda siraman pada pukul 08.00 WIB. Akad nikah dijadwalkan digelar pada 15 Juli mulai pukul 07.00 WIB.Prosesi dilanjutkan dengan acara Temu Manten pada pukul 09.45 WIB. Siang harinya, Via dan Chevra dijadwalkan menyapa penggemarnya.Seluruh rangkaian sebelum dan hari pernikahan Via akan disiarkan secara langsung di sebuah televisi swasta. Termasuk acara setelah Via dan Chevra menikah pada 16 Juli yang menggelar upacara adat Midodareni dan dilanjutkan resepsi pernikahan pukul 18.30 WIB.Di hari terakhir, Via dan Chevra menggelar upacara adat Sunda, Mapag Penganten pada 17 Juli 2022 pukul 15.00 WIB.