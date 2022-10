Khloe Kardashian Ungkap Ketakutan Kanker Kulit setelah Operasi Tumor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Khloe Kardashian, salah satu anggota keluarga Kardashian menuliskan pesan penting mengenai kesehatan di Instagramnya. Pesan tersebut ia bagikan kepada 276 juta pengikutnya di Instagram pada Rabu, 12 Oktober 2022.Dalam pesannya itu, ia juga menyebutkan bahwa perban yang ada di wajahnya itu ada kaitannya dengan ketakutan dirinya akan kanker kulit. “Saya telah melihat banyak cerita yang beredar mengenai perban yang terus berkembang di wajah saya dan beberapa dari Anda bertanya-tanya mengapa saya memakainya selama beberapa minggu terakhir ini,” tulisnya sebagai judul dalam kolase foto wajahnya yang diperban melalui story Instagramnya.Ia kemudian memposting wajahnya secara close-up dengan benjolan kecil di pipinya. “Setelah melihat benjolan kecil di wajah saya dan menganggap itu adalah sesuatu yang kecil seperti jerawat, saya memutuskan untuk dibiopsi, 7 bulan setelah menyadari itu tidak ada perubahan.”Di samping foto wajah dan benjolannya, Khloe melanjutkan story Instagram-nya dengan mengungkapkan ketakutannya terhadap kanker kulit. Setelah pemeriksaan dan biopsi kedua, Khloe mengungkapkan, dia diberitahu bahwa pertumbuhannya “sangat langka” untuk usianya. Beberapa hari kemudian, dia diberitahu bahwa dirinya diharuskan untuk melakukan tindakan operasi dengan segera. Dikatakan bahwa tindakan operasi itu guna mengangkat tumornya. Khloe mengatakan bahwa dia memanggil ahli bedah Beverly Hills, Dr. Garth Fischer, yang dia yakini akan merawat wajahnya dengan luar biasa.Setelahnya, ia membagikan selfienya dengan perban yang menempel dan menulis bahwa dia bersyukur bahwa Dr. Fischer dapat mengangkat tumornya. Kini ia pun tengah dalam proses penyembuhan. Di story berikutnya, Khloe membagikan video dirinya mengenakan kacamata hitam dengan perban wajah dan jas hujan hitam, lagu “I'm Too Sexy” dari Right Said Fred pun digunakan sebagai background music.“Saya harap Anda menikmati betapa hebatnya saya membuat perban wajah ini terlihat,” tulisnya.Khloe mengakhiri postingan story Instagramnya dengan menuliskan, “PS Saya HANYA berbagi cerita ini dengan Anda sehingga saya dapat mengingatkan semua orang untuk periksa dan dilakukan secara berkala.”Bintang Keeping Up with the Kardashians itu menceritakan bahwa pada usia 19 tahun, dia memiliki melanoma di punggungnya dan sekarang ia disiplin memakai tabir surya.“Tolong anggap ini serius dan lakukan pemeriksaan diri serta pemeriksaan tahunan Anda,” tulisnya. Ibu dua anak ini mengaku bahwa dia beruntung dan bersyukur telah menyadarinya lebih awal.(Stephine Nauliani)