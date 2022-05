Gara-gara Tulisan Amber Heard, Johnny Depp Batal Dapat Rp324 Miliar dari Proyek Film

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Perselisihan rumah tangga Amber Heard dan Johnny Depp semakin menjadi konsumsi publik, setelah keduanya menjalani sidang dan disaksikan jutaan orang dari seluruh dunia. Fakta demi fakta pun terungkap ke publik, termasuk soal bayaran Johnny Depp untuk film Pirates of the Caribbean.Jack Whigham, saksi dari pihak Depp di pengadilan, mengatakan bahwa tulisan Amber Heard yang dipublikasikan Washington Post pada 2018 telah menyudutkan Depp. Tulisan berjudul "I spoke up against sexual violence - and faced our culture's wrath. That has to change" itu membuat karier Depp berantakan."Setelah opini itu, studio (Disney) tidak mungkin memberinya film," tukas Whighan, dilansir dari Variety, Selasa, 3 Mei 2022.Tak tanggung-tanggung, tulisan Heard membuat Depp kehilangan proyek senilai USD22,5 juta atau sekitar Rp324 miliar dari film ke-enam Pirates of the Caribbean.Whigham juga mengatakan bahwa Depp bekerja sangat luar biasa pada tahun 2017, dengan pendapatan yang fantastis dari beberapa film, di antaranya dari film City of Lies (USD8 juta), Murder on the Orient Express (USD10 juta), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (USD13,5 juta).Satu tahun kemudian, tepatnya setelah tulisan Heard dipublikasi, proyek film Depp mandek. Pada musim gugur 2018, Depp hanya menghasilkan USD1 juta dari film independen Waiting for the Barbarians, dan USD3 juta dari film independen lain, Minamata. Bahkan untuk proyek Minamata, Depp harus rela menyerahkan kompensasinya demi menyelamatkan proyek film itu akibat terkena dampak finansial. Setelah Minamata, Depp tak muncul lagi di film lain.Pengacara Heard, Elaine Bredehoft, memberi kesaksian lain. Dari hasil pemeriksaan, dia menyebut bahwa Depp tak memiliki kontrak senilai USD22,5 juta untuk film Pirates of the Caribbean.Menanggapi hal itu, Whigham mengatakan kesepatakan bayaran Depp untuk film itu berbentuk verbal dan belum ada kontrak yang ditandatangani."Ada pemahaman tentang kesepakatan yang akan terjadi," ujar Whigham.