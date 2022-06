Jadi Bridesmaid Pernikahan Maudy Ayunda, Begini Wanti-wanti Vidi Aldiano ke Jesse Choi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vidi Aldiano menjadi salah satu bridesmaid atau pengiring pengantin wanita di pernikahan Maudy Ayunda dan Jesse Choi. Sebagai sahabat, Vidi ikut berbahagia dengan perjalana hidup baru Maudy.Maudy Ayunda dan Jesse Choi menikah pada 22 Mei 2022. Mereka lalu menggelar pesta pernikahan di Bali pekan kemarin.Vidi kemudian mengunggah momen saat dia menjadi pengiring pengantin di acara pernikahan Maudy. Termasuk foto Vidi bersama Jesse. Vidi pun memberikan sejumlah pesan kepada pria asal Korea itu."Teruntuk Jesse. Sekali lagi salam kenal. Bersyukur gue bisa kenal dengan lo, dan lebih bersyukur lagi semesta bisa mempertemukan lo dengan salah satu jiwa baik yang gue kenal sejak lama," tulis Vidi di Instagram.Maudy dan Jesse berkenalan ketika mereka sama-sama kuliah di Amerika. Vidi meminta Jesse tak membuat Maudy bersedih dan membuat bintang film Perahu Kertas itu tersenyum."Tolong terus jaga senyum dan sinar Maudy, dan bahagia terus berdua!" ucap Vidi.Suami Sheila Dara itu berharap Jesse segera lancar berbahasa Indonesia. Dengan begitu, Jesse bisa mengerti tulisan yang dibuat."Hopefully your Bahasa Indonesia is getting better so you can understand this caption. Or you can ask Maudy. Or use google translate. Hahaha. Happy for you dude! Feel like these photos are too cute to not be posted so yea," tutup Vidi.Unggahan itu langsung mendapat Jesse Choi. Pengusaha asal Amerika itu berterima kasih kepada Vidi Aldiano dan berjanji mulai belajar bahasa Indonesia."Thanks my bro for being there and being an awesome homie. Will practice my bahasa just for you," tulis Jesse.