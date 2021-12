Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Lyodra Ginting , meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Music Awards 2021 Langit Musik. Pelantun lagu Pesan Terakhir itu memenangkan kategori Album of The Year.Dikutip dari Instagram pribadinya, @lyodraofficial, ia mengucapkan terima kasih kepada tim yang membantunya memenangkan penghargaan tersebut. Dia juga berterima kasih kepada para penggemarnya."Album of the year. Thanks God, Thank you mylyodra dan seluruh pencinta karya-karya aku, pencipta lagu di album ini hebat banget, dan semua tim di balik album ini. Thank you," tulis Lyodra dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa, 7 Desember 2021.Lyodra berharap dengan penghargaan itu dia dapat lebih semangat dalam berkarya. Terlihat dalam unggahan foto yang dibagikan, Lyodra tampak anggun mengenakan gaun berwarna pink dihiasi payet.Baca: Wajah Lyodra Terpampang di Times Square New York Gaun rancangan Lisa Ju itu memiliki potongan yang pas di tubuh Lyodra, serta belahan gaun tinggi di bagian depan. Rambut Lyodra ditata gelombang dan digerai. Lyodra juga memakai make-up yang terlihat cocok dengan gaun tersebut.Dalam ajang Indonesia Music Awards 2021 itu, Lyodra sempat berkolaborasi dengan Maia Estianty dan Mahalini Raharja menampilkan lagu "Salahku Terlalu Mencintaimu". Hal itu terlihat dari unggahan Instagram @maiaestiantyreal."Sudah lama tidak perform, jadi setiap mau perform berasa kayak mau ujian nasional. Kali ini berkolaborasi dengan dua penyanyi tergalau jebolan Indonesian Idol yang cantik-cantik, @lyodraofficial dan @mahaliniraharja," tulis Maia dikutip dari Instagram.Maia memberikan ucapan selamat atas penghargaan yang layak diterima Lyodra dan Mahalini. Maia bahkan berseloroh penampilannya dengan Lyodra dan Mahalini mengigatkan pada duo Ratu."Bukan duo Ratu.. Tapi trio Rata. Rata semua, Ratain abeess vokalnya, keren-keren mereka... Apa gw bikin trio aja kali ya? Bangga sama anak-anak ini," sambung dia.Selain memenangkan penghargaan Album of The Year di ajang Indonesia Music Awards 2021, Lyodra juga telah mengantongi 3 penghargaan lainnya. Dia pernah mendapat penghargaan Artis Solo Perempuan Anak-Anak Terbaik Anugerah Musik Indonesia pada 2017. Serta Pendatang Baru Terdahsyat dan Genk Terdahsyat di Dahsyatnya Awards 2020.Baca: Masuk Nominasi MTV Europe Music Awards 2021, Lyodra Banjir Pujian