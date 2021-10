Masuk Nominasi MTV Europe Music Awards 2021, Lyodra Banjir Pujian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Nama Lyodra Ginting terpilih sebagai satu-satunya penyanyi Indonesia yang masuk nominasi MTV Europe Music Awards 2021. Lyodra pun bersyukur bisa bersaing dengan musisi luar negeri dalam ajang bergengsi itu."Saya sangat senang mengumumkan bahwa saya menjadi Nominasi EMA! Kunjungi mtvema.com sekarang dan pilih saya!" tulis Lyodra di Instagram miliknya.Lyodra juga mengunggah fotonya yang dipajang dalam poster promosi pemilihan pemenang Best Southeast Asia Act MTV Europe Music Awards 2021. Unggahan itu pun menuai pujian dari sejumlah pihak. Salah saunya, penyanyi dangdut Fitri Carlina."Wow selamat Sayangku. Membanggakan," tutur Fitri Carlina sembari menyisipkan emoticon menyemangati Lyodra."Kebanggaan. Tuhan Yesus mencintaimu, sayang," tulis penyanyi Margareth Siagian di kolom komentar.Rekan Lyodra sesama jebolan Indonesian Idol pun turut mengucapkan selamat. Ada juga netizen (warganet) yang menyingatkan bahwa Lyodra merupakan pemenang salah satu musim Indonesian Idol yang layak didukung."Congratulations sayang," tulis Ainun Idol"Ini bukan lagi persaingan antara fandom Indonesia tapi ini persaingan membawa nama Indonesia. Ayo kerahkan vote besar-besaran," timpal salah satu netizen.Berikut ini daftar lengkap nominasi MTV EMA 2021:Best ArtistDoja CatEd SheeranJustin BieberLady GagaLil Nas XThe WeekndBest SongDoja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"Ed Sheeran - "Bad Habits"Justin Bieber - "Peaches" ft. Daniel Caesar, GiveonLil Nas X - "Montero (Call Me by Your Name)"Olivia Rodrigo - "Driver’s License"The Kid LAROI, Justin Bieber – "Stay"Best VideoDoja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"Ed Sheeran - "Bad Habits"Justin Bieber - "Peaches" ft. Daniel Caesar, GiveonLil Nas X - "Montero (Call Me by Your Name)"Normani ft. Cardi B - "Wild Side"Taylor Swift – "willow"Best CollaborationBlack Eyed Peas, Shakira - "Girl Like Me"Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) - "Leave the Door Open"Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"Lil Nas X, Jack Harlow - "Industry Baby"The Kid LAROI, Justin Bieber – "Stay"The Weeknd & Ariana Grande - "Save Your Tears" (remix)Best GroupBTSImagine DragonsJonas BrothersLittle MixMåneskinSilk SonicBest NewGiveonGriffOlivia RodrigoRauw AlejandroSaweetieThe Kid LaroiBest PopBTSDoja CatDua LipaEd SheeranJustin BieberOlivia RodrigoBest ElectronicCalvin HarrisDavid GuettaJoel CorryMarshmelloSkrillexSwedish House MafiaBest RockColdplayFoo FightersImagine DragonsKings Of LeonMåneskinThe KillersBest AlternativeHalseyLordeMachine Gun KellyTwenty One PilotsWillowYungbludBest LatinBad BunnyJ. BalvinMalumaRauw AlejandroRosalíaShakiraBest Hip HopCardi BDJ KhaledDrakeKanye WestMegan Thee StallionNicki MinajBest K-PopBTSLISAMonsta XNCT 127ROSÉTwiceBest Push24KGoldnFousheégirl in redGriffJC StewartJXDNLattoMadison BeerOlivia RodrigoRemi WolfSAINt JHNThe Kid LaroiBiggest FANSAriana GrandeBlackpinkBTSJustin BieberLady GagaTaylor SwiftVideo for GoodBillie Eilish - "Your Power"Demi Lovato - "Dancing with the Devil"girl in red – "Serotonin"H.E.R. - "Fight for You"Harry Styles - "Treat People with Kindness"Lil Nas X - "Montero (Call Me by Your Name)"Best U.S. ActAriana GrandeDoja CatLil Nas XOlivia RodrigoTaylor SwiftBest Australian ActThe Kid LaroiTones and IAmy SharkRuelMasked WolfBest New Zealand ActLordeSix60TeeksBroodJolyon PetchBest Southeast Asia ActLyodra (Indonesia)SB19 (Philippines)Ink Waruntorn (Thailand)Naim Daniel (Malaysia)JJ Lin (Singapore)K-ICM (Vietnam)