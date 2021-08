Selamat dari Maut, Deddy Corbuzier Kasih Dokter Gunawan Mobil Mewah dan Uang Sekoper

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Deddy Corbuzier memberikan hadiah kepada dokter Gunawan yang sudah merawatnya hingga sembuh dari sindrom badai sitokin . Tidak tanggung-tanggung, sebagai bentuk rasa terima kasih, Deddy menghadiahi sang dokter uang satu koper dan satu unit mobil SUV mewah.Sebelumnya, Deddy sempat menceritakan kisah hidup dokter Gunawan yang begitu inspiratif. Dokter Gunawan dikenal sebagai dokter yang rela mengeluarkan uang pribadi demi kesembuhan pasiennya."Dokter Gunawan yang merawat saya ternyata memiliki kisah luar biasa. Yang saya dengar langsung dari pasien-pasiennya disana. Dia mengeluarkan banyak uang pribadi untuk obat obat dan biaya lainnya untuk banyak pasien. Karena dia tahu kalau tidak dibantu. Mereka mati.""Maka sampai kendaraan pun ia relakan tuk membantu puluhan pasien nya. Tanpa memikirkan keadaan ekonominya sendiri. This is my story and his story," tulis Deddy di instagram pribadinya.Hal ini pula yang menjadi motivasi Deddy memberikan hadiah besar untuk dokter Gun, sapaan akrab Gunawan. Deddy pun berujar, uang yang tidak disebutkan nominalnya tersebut bisa digunakan Gunawan untuk membantu lebih banyak pasien-pasiennya.“Ini cash, untuk dokter bisa bantu orang lain. Udahlah nggak usah disebut berapa jumlahnya," kata Deddy dikutip dari kanal Youtubenya.Tak cukup satu koper berisi uang, dokter Gun juga mendapatkan hadiah satu unit SUV Toyota Fortuner berwarna putih. Toyota Fortuner saat ini dibanderol mulai dari Rp500 juta hingga Rp600 juta.Sebelumnya, Deddy Corbuzier sempat mengumumkan mundur dari dunia sosial media karena penyakit yang ia derita. Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Deddy menyatakan untuk sementara vakum dari semua platform media sosial. Baik itu Instagram, Youtube, hingga WhastApp."For some reason I'm currently off every social media, podcast, and whatsapp (Untuk beberapa alasan saat ini saya berhenti dari semua sosial media, podcast, dan WhatsApp)," demikian isi tulisan di unggahan Instagram terakhir @mastercorbuzier pada 10 Agustus 2021.(SUR)