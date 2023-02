Katy Louise Temani Song Joong-ki Syuting Film di Hungaria

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Katy Louise Saunders pergi menemani sang suami, Song Joong-ki , pergi ke Hungaria untuk syuting film terbaru berjudul My Name is Loh Kiwan . Kebersamaan keduanya terlihat di Bandara Internasional Incheon pada Kamis, 16 februari 2023.Pasangan suami istri baru itu terlihat kompak mengenakan pakaian serba hitam dan sepatu putih. Song Joong-ki mengenakan topi, kaos, jaket, dan celana hitam. Begitu pula dengan Katy yang mengenakan blouse lengan panjang dan rok panjang hitam. Katy juga tampak membawa seekor anjing peliharaan mereka.Keduanya pun sama-sama sempat menyapa dan melambaikan tangan kepada para fans dan awak media yang menanti kedatangan mereka di bandara."Halo," kata Song Joong-ki sambil berjalan.Sebelumnya, pada akhir Januari 2023, Song Joong-ki mengumumkan pernikahannya dengan Katy Louise Saunders."Saya telah berjanji untuk melanjutkan hidup bersama Katy Louise Saunders yang telah berada di sisi saya untuk mendukung dan menghabiskan waktu berharga sambil saling menghargai," tulis Song Joong-ki, dikutip dari berbagai sumber."Hari ini, dengan dasar kepercayaan mendalam dan cinta satu dengan yang lain, kami sedang dalam perjalanan kembali dari mendaftarkan pernikahan kami untuk memulai hidup sebagai pasangan suami istri," kata Song Joong-ki.Sementara itu, film terbaru Song Joong-ki yang berjudul My Name is Loh Kiwan merupakan film yang diadaptasi dari novel Jo Hae Jin bertajuk I Met Loh Kiwan.Film ini mengangkat kisah pembelot Korea Utara bernama Loh Ki Wan (Song Joong-ki) yang tiba di Belgia dengan membawa harapan terakhir. Di sana, ia bertemu dengan Marie (Choi Sung-eun).Marie merupakan penembak profesional asal Korea yang berkebangsaan Belgia. Berbeda dengan Loh Kiwan, Marie adalah seorang perempuan yang telah kehilangan harapan. Cerita film ini akan berfokus pada pertemuan, perpisahan, dan cinta dari Loh Kiwan dan Marie.