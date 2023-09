Sahabatnya Dihujat karena Dipacari Devano, Naura Ayu Tak Enak Hati

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Naura Ayu memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut dirinya menyindir hubungan mantan kekasihnya, Devano Danendra dan Baila Shaquanda Fauri. Naura disebut tak suka melihat asmara Devano dengan perempuan yang sebenarnya masih sahabatnya sendiri.Isu itu makin menguat ketika lagu Naura yang berjudul "Bye" dikaitkan dengan cerita Devano dan Baila. Namun, Naura buru-buru membantah kabar tersebut."Kan katanya aku yang mulai menggiring opini, terus katanya aku yang klarifikasi duluan dan ngomongin di podcast. Pertama, kalau dipikir-pikir, kalau aku coba ingat-ingat, mana dan di podcast apa aku ngebahas?" kata Naura di Instagram.Naura mengaku tidak enak hati dengan Baila. Pasalnya, penggemar Naura banyak yang menyerang media sosial Baila. Naura pun menegaskan dirinya tidak membenci Devano dan Baila."Aku nggak enak karena aku tahu rasanya, udah pacaran terus tiba-tiba ada shipper-shipper yang nggak setuju dengan realita yang udah ada sekarang, terus dihujat," ucapnya.Sebagai sahabat, Naura ikut senang Baila memiliki kekasih. Meski pria itu merupakan mantan kekasih Naura sendiri. Naura menjamin asmara Baila dan Devano tidak merusak hubungan pertemannya dengan Baila."Aku punya buktinya. Aku sama Baila nggak kenapa-kenapa. Aku benar-benar tanya kayak, 'Baila are you okay? I'm so sorry and everything," tutupnya.