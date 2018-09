Tasya Kamila Anggap Kondisi Rupiah Belum Mengkhawatirkan

Penyanyi Tasya Kamila cukup memperhatikan bagaimana kondisi perekonomian yang sempat melemah. Lulusan S2 Columbia University New York jurusan Administrasi Publik spesialisasi analisis kebijakan publik itu mengatakan kondisi rupiah melemah belum mengkhawatirkan."Itu salah satu cyclical (putaran) dan itu pun karena kebijakan bank central Amerika yang membuat rupiah kita melemah. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari analisa fundamental ekonomi kita, kita masih belum mengkhawatirkan," kata Tasya dijumpai di kawasan Epicentrum, Jakarta, Jumat, 7 September 2018."Kita unemployment rate atau tingkat pengangguran masih rendah, ekonomi kita masih berjalan, inclining, investment grade kita juga masih jalan, enggak junk lagi seperti dulu. Jadi selain di nilai tukar masih banyak lagi hal-hal lain yang harus diperhatikan," paparnya.Perekonomian kerap menjadi PR pemerintah tiap tahun. Untuk beberapa minggu belakangan, rupiah sempat anjlok ketika menembus Rp15 ribu per dolar Amerika. Namun, beberapa hari terakhir rupiah mulai menguat.Tasya sendiri belakangan dikabarkan sempat berminat untuk terjun di dunia politik. Namun, dia menegaskan tidak akan terjun ke dunia politik dalam waktu dekat."Porsinya mau lebih banyak di dunia entertain karena ada juga yang nawarin buat main sinetron main film. Passion aku ke arah situ tapi background pendidikan dan passion aku yang lain di bidang energi lingkungan di situ juga. Ada kesempatan, we will see, nanti aku bakalan kasih tahu aku memilih prioritaskan yang mana dulu," katanya.(ELG)