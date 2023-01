7 Fakta Menarik Seputar Friday the 13th, Jatuh Pada Hari Ini

1. Artis yang lahir dan mati pada Friday the 13th





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Masuk dalam lagu Stevie Wonder

3. Tanggal 12 dijadikan tanggal rilis

4. Black Sabbath rilis debut pada Friday the 13th

5. Friday the 13th jadi inspirasi film "Alive"

6. Friday the 13th jadi tema spesial

7. Friday the 13th jadi momen berkumpul

(SYN)

Jakarta: Hari Jumat yang jatuh di tanggal 13 atau Friday the 13th kerap dianggap sebagai hari sial bagi warga Barat. Beberapa kejadian buruk terjadi pada tanggal ini.Namun, beberapa artis justru menjadikannya momen penting. Aura kesialan dalam Friday the 13th justru menarik untuk dikenang.Terlepas dari ada atau tidak hubungannya dengan kesialan, berikut 13 fakta menarik seputar Friday the 13th yang perlu Anda ketahui, dilansir dari CNN:Sejumlah selebriti lahir pada hari Jumat tanggal 13. Mereka adalah Mary-Kate dan Ashley Olsen, Julia Louis Dreyfus, Steve Buscemi, Max Weinberg, dan Peter Tork. Rapper Tupac Shakur meninggal pada hari Jumat, 13 September 1996.Penyanyi Taylor Swift menganggap 13 sebagai angka keberuntungannya dan memiliki beberapa hubungan dengan Friday the 13th. Ia lahir pada 13 Desember 1989."Album pertama saya menjadi emas (terjual 500 ribu buah) dalam 13 minggu. Lagu pertama saya memiliki intro 13 detik," kata Taylor kepada MTV pada 2009.Penyanyi kondang Stevie Wonder memasukkan unsur Friday the 13th dalam lagu "Superstition" yang berarti takhayul. Begini liriknya."Thirteen-month-old baby, broke the lookin' glass. Seven years of bad luck, good things in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way."Berikut artinya: Bayi berusia tiga belas bulan, memecahkan kaca mata. Tujuh tahun sial, hal-hal baik di masa lalu Anda. Ketika Anda percaya pada hal-hal yang tidak Anda mengerti, maka Anda menderita. Takhayul bukanlah jalannya."Film ke-13 dalam waralaba "Friday the 13th" dirilis oleh Paramount Pictures pada tahun 2017. Video game Friday the 13th juga keluar pada tahun 2017.Band rock dari Inggris, Black Sabbath, merilis album debutnya yang berjudul nama band tersebut pada hari Jumat, 13 Februari 1970.Film "Alive" diangkat dari kisah nyata kecelakaan pesawat di Amerika Selatan pada Jumat, 13 Oktober 1972. Empat belas orang yang selamat ditemukan di pegunungan lebih dari dua bulan setelah pesawat itu jatuh.Kapel Pernikahan Viva Las Vegas menawarkan upacara bertema zombie, vampir, dan "Rocky Horror" khusus pada hari Jumat tanggal 13.Di Ontario, Kanada, para pengendara sepeda motor berkumpul setiap hari Jumat tanggal 13 untuk demonstrasi yang menarik ribuan peserta. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1981.