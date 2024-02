Peter Pan On Ice Kembali Hadir di Jakarta

Berikut jadwal pertunjukan Peter Pan on Ice di Jakarta.

Harga Normal Tiket Peter Pan on Ice di Jakarta:

Promotor Konser Kita akan menggelar pertunjukan seluncur es The International Ice Stars in Peter Pan on Ice pada 14-15 April 2024 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta."Anda penggemar ice skating atau kisah-kisah cinta yang membawa Anda kembali ke masa kecil, pertunjukan ini akan menjadi pertunjukan spektakuler dengan tampilan 360 derajat di Indonesia Arena dan pasti akan menghibur dan menginspirasi para penonton," ucap Direktur Utama Konser Kita Wisanggeni Basuki, dikutip dari antaranews.com.Peter Pan on Ice akan menyajikan perpaduan magis antara kehebatan ice rink dan kisah Peter Pan populer. Kisah petualangan karya J.M. Barrie akan ada tiga sesi.Para penonton akan diajak berkelana ke negeri ajaib Neverland bersama tokoh-tokoh dalam kisah Peter Pan seperti Wendy, Michael, dan John.Pertunjukan pertama pukul 11.00-13.00 WIB,Pertunjukan kedua pukul 15.00-17.00 WIB,Pertunjukan ketiga pukul 19.00-21.00 WIB.SUPER VIP: Rp975.000DIAMOND: Rp750.000GOLD: Rp550.000SILVER: Rp350.000Selain itu, promotor juga menyediakan empat tiket dalam Family Packages seharga Rp1.000.000 (SILVER), Rp1.800.000 (GOLD), dan Rp2.600.000 (DIAMOND).Sebelumnya, pertunjukan ini pernah diselenggarakan pada 24-26 Maret 2017 di Ecovention Ancol, Jakarta. Informasi lebih lanjut dapat diakses di akun Instagram @konserkita.