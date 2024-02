Mantap! Tiket Konser Afgan di Amerika Ludes Terjual

Advertisement

baca juga: Persiapan Afgan Pertama Kali Gelar Tur di Amerika Serikat



(ELG)

Tiket tur Amerika Serikat pertama yang digelar oleh penyanyi Afgan pada Februari 2024 telah habis terjual. Ia mengungkap perasaan hingga penampilannya nanti.Afgan mengatakan bahwa pada awalnya ia hanya ingin menggelar dua pertunjukan saja di Amerika Serikat, yakni di New York dan Los Angeles. Namun sepertinya ada hal tak terduga terjadi."Kita rencananya mau bikin dua show New York sama LA (Los Angeles) sekali," kata Afgan, saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2024.Ia menyebut bahwa tiket konsernya di Los Angeles, Amerika Serikat, langsung terjual habis. Alhasil, Afgan menambah jadwal pertunjukan satu hari lagi."Cuma ternyata di LA (Los Angeles) langsung sold out. Kita bikin satu hari lagi di LA," tambah Afgan.Diketahui bahwa Afgan akan menggelar konser di Elsewhere (Brooklyn), New York, pada 15 Februari 2024, dan The Moroccan Lounge, Los Angeles, pada 16-17 Februari 2024. Ia pun merasa senang dengan antusias para penonton terhadap tur pertamanya di Amerika."Alhamdulillah sekarang tiga-tiganya udah sold out. Seneng sih, soalnya pertama kali tur Amerika," tutur Afgan.Sebelumnya, ia menyampaikan bahwa untuk turnya di Amerika Serikat akan bekerja sama dengan para musisi asal Los Angeles untuk pertunjukkannya. Untuk penampilannya itu akan menghadirkan salah satu lagu dari album Wallflower yang dirilis pada 2021 lalu. Kemudian, ada juga lagu terbarunya bertajuk "Shallow Water" yang akan dirilis pada 2 Februari mendatang."Jadi, pakai musisi dari LA. Gue akan bawain sebuah lagu dari (album) Wallflower, terus satu lagu 'Shallow Water'," ungkap Afgan, saat acara First Listen Sonder Track 1, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2024.Menurutnya, penonton yang hadir dalam turnya nanti di Amerika akan didominasi oleh orang asal Indonesia. Sehingga ia berpikir untuk menyiapkan lagu-lagu miliknya yang berbahasa Indonesia dengan dikemas dalam bentuk medley."Pasti yang dateng gue yakin banyak orang Indonesia juga, mereka mengharapkan ada lagu Indonesia kan," ucap Afgan."Jadi, gue selipin medley lagu-lagu itu biar mereka nggak kecewa," pungkasnya.