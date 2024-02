Persiapan Afgan Pertama Kali Gelar Tur di Amerika Serikat

Advertisement

Penyanyi Afgan akan segera melangsungkan tur pertamanya di Amerika Serikat. Intip hal apa saja yang dipersiapkannya.Ternyata banyak hal yang dipersiapkan oleh Afgan sebelum menggelar turnya itu. Pasalnya ia mengaku bahwa pergi seorang diri tanpa ditemani tim miliknya di Indonesia selama melakukan persiapan konser "Banyak banget sih, udah dari tahun lalu. Harus ngurusin working VISA, musisinya siapa, terus aku kan nggak bawa manajer, asisten," ucap Afgan, saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2024.Ia mengatakan bahwa hal itu bisa menjadi pengalamannya untuk lebih berkembang ke depannya. Afgan merasa tidak menetap pada satu tempat saja, tetapi ia juga pergi ke tempat lain untuk mengembangkan dirinya."Jadi aku harus mulai lagi dari 0, tapi aku ngerasa ini worth it lah karena aku bisa grow, aku nggak stay di satu tempat aja," kata Afgan.Pelantun lagu "Bukan Cinta Biasa" itu juga menganggap pengalaman yang dialaminya itu sebagai pelajaran baru. Meski penuh dengan tekanan, tetapi Afgan tetap merasa bahwa itu sebanding dengan apa yang didapatkannya."Dan belajar banyak pengalaman itu. Agak stressfull persiapannya, tapi menurut aku worth it untuk dijalanin," pungkas Afgan.Nantinya tur yang dikemas dalam bentuk showcase itu akan digelar di Elsewhere (Brooklyn), New York, pada 15 Februari 2024, dan The Moroccan Lounge, Los Angeles, pada 16-17 Februari 2024. Afgan telah mempersiapkan pertunjukan spesial untuk penonton yang akan hadir. Salah satunya adalah medley dari lagu berbahasa Indonesia miliknya.