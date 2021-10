Son Heung Min Diisukan Pacaran Dengan Jisoo Blackpink, Ternyata Pernah Pacari 2 Idol Kpop

Minah Girl's Day

Son Heung Min dan Minah Girls Day. (Foto: The Fact)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Yoo So Young eks After School

Jakarta: Pemain sepak bola Korea Selatan, Son Heung Min, tengah menjadi perbincangan publik karena diisukan berpacaran dengan Jisoo Blackpink . Sebelum itu, ternyata Son Heung Min pernah menjalin hubungan asmara dengan dua idol Kpop lainnya.Berikut sejumlah fakta hubungan asmara Son Heung Min dengan dua idol Kpop, dikutip dari beberapa sumber:Son Heung Min pernah dikabarkan berpacaran dengan Minah Girl's Day pada Juli 2014. Fakta itu diketahui dari publikasi The Fact yang membagikan foto keduanya tengah berkencan pada 16-17 Juli 2014.Son Heung Min dan Minah secara terang-terangan menampilkan kebersamaannya di depan publik. Mereka sempat berkencan di berbagai lokasi seperti Stasiun Gangnam dan Sungai Han.Kapten tim nasional Korea Selatan itu bahkan pernah membuat kejutan dan memberikan bunga untuk Minah saat berkencan. Agensi Minah Girl's Day, Dream T Entertainment, mengonfirmasi isu hubungan asmara itu."Minah dan Son Heung Min adalah penggemar satu sama lain sebelumnya dan mulai berteman karena keinginan mereka satu sama lain," tulis Dream T Entertainment seperti dilansir dari Soompi, Jumat, 8 Oktober 2021.Keduanya kemudian dikabarkan putus pada Oktober 2014. Son Heung Min dan Minah Girl's Day menyudahi hubungan asmara itu karena kesibukan masing-masing.

Son Heung Min dan Yoo So Young. (Foto: The Fact).

(MBM)

Son Heung Min lagi-lagi dikabarkan berpacaran dengan idol Kpop pada November 2015. Son Heung Min diketahui menjalin hubungan asmara dengan eks personel After School, Yoon So Young.Hubungan keduanya menulai pro kontra karena umur yang terpaut enam tahun. Pasalnya, Yoon So Young lebih tua dibanding Son Heung Min.The Fact melaporkan keduanya pernah bertemu dan memasuki mobil yang sama pada suatu malam. Yoo So Young, dalam wawancara bersama The Fact, mengakui hubungan tersebut."Heung Min dan aku memiliki perasaan yang baik untuk satu sama lain. Aku ingin memberikan energi kepada Heung Min. AKu ingin melanjutkan hubungan dengan kasih sayang dan cara yang indah," kata Yoo So Young.Meski begitu, keduanya pun dikabarkan putus. Alasannya, ayah Son Heung Min ingin putranya fokus dengan karier sebagai atlet.