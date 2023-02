Gisel dan Gading Marten Bersatu Melawan Atta Halilintar di Pertandingan Voli Pantai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah sukses menggelar acara Media Clash, RANS Entertainment dan KUY Media Group bersiap menghelat acara serupa. Berbeda dengan edisi pertama, Media Clash 2.0 menggelar tiga permainan yaitu Bentengan, Beach Volleyball, dan Beach Soccer yang dibalut dalam tema "Beach Games"."Media Clash 1.0 sebelumnya sudah berjalan baik, respons penonton dan teman-teman selebritis yang berpartisipasi juga sangat positif. Jadi kami ingin take it to another level, berharap upcoming Media Clash 2.0 ini akan menjadi sebuah milestone baru," kata CEO KUY Media Group, Edo Wicaksono dalam keterangan tertulisnya.Media Clash 2.0 bakal menghadirkan lebih dari 30 talent berisi artis, influencer hingga konten kreator. Selain Gading dan Sean Gelael, team KUY akan diwakili oleh Gisella Anastasia, Anya Geraldine, Verrel Bramasta, Ditto Percussion, Sintya Marisca hingga Marshel Widianto.Sementara team AHHA yang digawangi Atta dan Aurel akan mengajak Thariq Halilintar, Fuji, El Rumi, hingga Axel Matthew Thomas. Media Clash 2.0 bakal hadir di Istora Senayan pada Minggu, 19 Februari 2023, mulai pukul 12.00-17.00 WIB.Selain menyaksikan para idola bertanding, penonton akan disuguhi live music yang dimeriahkan oleh JKT 48 dan The Changcuters."Kami ingin membuat ajang sportainment yang value-nya jauh lebih besar. Oleh karena itu, kami membuat sebuah show atau pertunjukan, tetapi panggungnya adalah lapangan olahraga," katanya."Kami membuat sebuah lapangan olahraga dengan pasir pantai tapi di indoor area, sehingga penontonnya nyaman, pemainnya juga nyaman, tetapi dengan tetap memiliki experience yang bener-benar terasa di pantai," lanjut Edo.Tiket presales yang dijual 31 Januari 2023 sudah habis. Meski begitu, calon penonton masih bisa membeli di Loket.com. Tiket terbagi dalam kategori yakni, Beach Front (Rp350.000), bangku VIP (Rp150.000) dan Rp100.000 untuk tiket reguler.Penonton juga bisa mengenakan kaos yang sama dengan pemain saat tim kesayangan bertanding di Media Clash. Dengan harga Rp250.000, penonton bisa mendapatkan bundling ticket yang terdiri dari 1 tiket reguler dan 1 kaos Team KUY atau Team AHHA."Kami bermain dengan konsep fun games, tidak terlalu ngotot. Kami mau senang-senang sambil main. Media Clash 2.0 KUY vs AHHA pastinya akan menjadi tontonan yang seru dan fresh," kata Gading Marten yang menjadi Co-founder KUY Media Group.