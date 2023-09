Profil Mackenyu Arata, Pemeran Roronoa Zoro di One Piece Live Action yang Curi Hati Warganet

Profil Mackenyu Arata

Mackenyu Arata. Foto: Instagram

Perjalanan Karier Mackenyu Arata

Mackenyu Arata sebagai Roronoa Zoro. Foto: Instagram





Film

Team Astro (2005) sebagai Shin Chan

Buzz (2014)

Yo nimo Kimyo na Monogatari (2014)

The Kindergarten Detective (2015)

Yume o Ataeru (2015)

The Harsumori Bemars (2015)

Tadaima (2015) sebagai George

Kamen Rider Drive: Surprise Future (2015) sebagai Eiji Tomari

Take a Chance (2015) sebagai Masa

Chihayafuru Part 1 (2016) sebagai Arata Wataya

Chihayafuru Part 2 (2016) sebagai Arata Wataya

Bittersweet (2016) sebagai Atsushi Babazono

Night's Tightrope (2016) sebagai Hikaru Makino

Tokumri Shikikan Goma Ayaka (2016) sebagai Sersan polisi

Peach Girl (2017) sebagai Kazuya Toujigamori

JoJo's Brizarre Adventure: Diamond is Unbreakable (2017) sebagai Okyuyasu Nijimura

Let's Go, Jets! (2017) sebagai Kosuke Yamashita

Pacific Rim: Uprising (2018) sebagai Cadet Ryoichi

Chihayafuru Part 3 (2018) sebagai Arata Wataya

Over Drive (2018) sebagai Naozumi Hiyama

Impossibility Defense (2018) sebagai Asao Momose

Code Blue The Movie (2018) sebagai Akio Kishida

12 Suicidal Teens (2019) sebagai Shinjiro

Two Homelands (2019) sebagai Yu Amaha

NiNoKuni (2019) sebagai Haru (suara)

Tokyo Ghoul S (2019) sebagai Sota

Kaiji: Final Game (2020) sebagai Minato Hirose

Our 30 Minute Sessions (2020) sebagai Aki Miyata

Tonkatsu DJ Agetaro (2020) sebagai tamu VIP room

Rurouni Kenshin: The Final (2021) sebagai Enishi Yukishiro

Brave: Gunjyo Senki (2021) sebagai Aoi Nishino

The End of the Tiny World (2021) sebagai Makoto

Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar (2022) sebagai Scar

Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Last Transmultation (2022) sebagai Scar

Knights of the Zodiac (2023) sebagai Pegasus Seiya

Serial

Hoiku Tantei 25 ji (2015) sebagai Hitoshi Kamose

To Give a Dream (2015) sebagai Seiko

Yume wo Ataeru (2015) sebagai Masaaki

Sakurasaku (2016) sebagai Ippei

Tomorrow, I'll Surely Love You Again (2016) sebagai Shouta

Brass Dreams (2016) sebagai Ren Kitora

Fugitive Boys (2017) sebagai Tetsuto Ichihashi

Kiss that Kills (2018) sebagai Takauji Namiki

Our Dearest Sakura (2019) sebagai Aoi Kijima

Remote de Korosareru (2020) sebagai Nomura Yusaku

Re: The End of the Tiny World: Hal A Year Later (2021) sebagai Makoto

Ichikei's Crow: The Criminal Court Judges (2021) sebagai Bunta Ishikura

One Piece (2023) sebagai Roronoa Zoro.

Jakarta: One Piece Live Action sudah resmi tayang di Netflix . Aktor Mackenyu Arata yang memerankan Roronoa Zoro lantas mencuri perhatian publik.One Piece merupakan salah satu serial manga paling legendaris sepanjang masa. Bekerja sama dengan Tomorrow Studios dan Eiichiro Od sebagai produser sekaligus kreator One Piece, Netflix mengadaptasi One Piece ke dalam serial live action.One Piece Live Action ditayangkan perdana pada 31 Agustus 2023 dan akan hadir dalam 10 episode untuk musim pertamanya. Deretan artis membintangi live action ini, namun sosok Zoro yang diperankan oleh Mackenyu Arata sukses menjadi sorotan publik.Mackenyu Arata adalah aktor berdarah Jepang-Amerika yang lahir pada 16 November 1996 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pria ini merupakan putra dari aktor, produser, sutradara, sekaligus seniman bela diri terkenal, Sonny Chiba.Ia dikenal memiliki darah seni yang kuat menurun dari sang ayah. Tidak hanya sering berpartisipasi di sejumlah film maupun acara televisi, Mackenyu juga punya beragam bakat yang luar biasa seperti kyokushin karate, polo air, gulat, menunggang kuda, bahkan bermusik.Meskipun masih tergolong muda, Mackenyu sudah menikah dengan kekasihnya yang bukan dari kalangan selebritas. Kabar yang disampaikan di awal tahun 2023 ini tentunya mengejutkan penggemar.Tekad Mackenyu untuk menjadi aktor sudah ada sejak usia 15 tahun karena sebuah film Jepang yang ia saksikan. Ia kemudian mulai terjun ke dunia hiburan dan menunjukkan kemampuan beraktingnya pada tahun 2005 melalui film Team Astro.Kesuksesannya pun mulai terlihat setelah ia memerankan Wataya Arata dalam trilogi Chihayafuru pada 2016 lalu. Peran tersebut membuatnya meraih penghargaan prestisius sebagai Pendatang Baru Terbaik Akademi Jepang Tahunan ke-40 pada tahun 2017.Pada 2018, nama Mackenyu semakin dikenal publik ketika ia memerankan Kadet Ryoichi dalam film ‘Pacific Rim: Uprising’ serta mendapat bagian menjadi pemeran utama dalam film Over Drive.Ia juga berpartisipasi dalam sejumlah film populer, seperti Tokyo Ghoul S (2019), Rurouni Kenshin: The Final (2021), Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar (2022), dan Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy (2022), sebelum akhirnya tampil sebagai Zoro di One Piece Live Action.Untuk lebih lengkapnya, berikut ini daftar film yang pernah dibintangi oleh Mackenyu Arata: