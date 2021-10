Kerap Dibohongi Choi Young Ah, Sikap Bucin Kim Seon Ho Disamakan dengan Tokoh Drakor Nevertheless

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Media Korea Selatan, Dispatch, akhirnya merilis laporan eksklusif mengenai hubungan aktor Kim Seon Ho dan mantan pacarnya, Choi Young Ah. Terdapat beberapa bukti tangkapan layar percakapan hingga foto eksklusif keduanya.Dispatch mengungkap fakta mengejutkan mengenai aktor Kim Seon Ho dan Choi Young Ah dalam sebuah artikel, Selasa, 26 Oktober 2021. Artikel tersebut dirilis dengan judul "Kim Seon Ho dan 12 kebenaran yang terdistorsi".Artikel tersebut membeberkan sikap Choi Young Ah yang pernah berselingkuh dan berbohong pada Kim Seon Ho. Namun, Kim Seon Ho terus memaafkannya dan tetap menyayangi Choi Young Ah.Sikap bucin (budak cinta) Kim Seon Ho pada Choi Young Ah itupun mendapat perhatian warganet Twitter. Kim Seon Ho dianggap memiliki karakter yang sama dengan drama korea Nevertheless, Yoo Nabi.Nevertheless adalah drama romantis realistis tentang seorang wanita bernama Yoo Nabi (diperankan Han So Hee). Ia ingin berkencan, tetapi tidak percaya pada cinta.Dalam drama tersebut, Yoo Nabi terperdaya oleh Park Jae Uhn (diperankan oleh Song Kang). Park Jae Uhn adalah seorang pria yang senang memiliki banyak teman kencan, tetapi tidak ingin berkomitmen menjalin hubungan pacaran.Baca: Dispatch Ungkap Fakta Mengejutkan Hubungan Kim Seon Ho dan Mantan Pacarnya, Ternyata... "KIRAINN YOO NABI DAH PALING PABOO TERNYATA ADA SEONHO KIM," ucap akun @shtteokbokki."i still can't believe kim seonho is literally yoo nabi irl (saya tak percaya kim seonho adalah yoo nabi di kehidupan nyata)," tutur akun @xeesoheem."Someone said that kim seonho is another Yoo Nabi, help (seseorang berkata bahwa kim seonho adalah Yoo Nabi yang lain)" tulis @curahanhatinim.Kata 'Yoo Nabi' menjadi trending topic sepanjang hari pada 26 Oktober 2021. Hingga Selasa petang, sudah ada hampir 12 ribu tweet.