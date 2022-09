Rapper Coolio Meninggal, Ice Cube hingga Snoop Dogg Beri Penghormatan Terakhir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Penyanyi rap Coolio meninggal dunia pada Rabu, 28 September 2022. Kematian rapper dan aktor 59 tahun itu dikonfirmasi sendiri oleh manajernya, Jarez Posey."Kami berduka atas kehilangan teman dan klien tersayang kami, Coolio, yang meninggal sore ini. Dia menyentuh dunia dengan bakatnya dan akan sangat dirindukan," kata Jarez Posey kepada Variety."Terima kasih kepada semua orang di seluruh dunia yang telah mendengarkan musiknya dan kepada semua orang yang telah mengulurkan tangan terkait kematiannya. Mohon doa dan pikiran orang-orang terkasih Coolio," lanjutnya.Tak hanya sang manajer, kerabat dan rekan rapper Coolio ikut memberikan penghormatan kepada pemilik nama asli Artis Leon Ivey Jr. itu. LL Cool J atau James Todd Smith III, rapper sekaligus musisi berkebangsaan Amerika Serikat itu mengucapkan rasa bela sungkawanya.“Rest in power my brother. @Coolio Love & Respect,” tulisnya di Twitter.Selain LL Cool J, rapper Amerika lainnya adalah Flavor Flav. Rapper kelahiran 1959 itu mengungkapkan bela sungkawanya dan mengatakan bahwa ia bersama mendiang Coolio seharusnya akan tampil bersama.“Coolio was the West Coast Flavor Flav,,, He loved telling everyone that. We was supposed to perform together this Tuesday. #RIP my friend.,” tulisnya di akun Twitter.Masih dari rekan rapper, Vanilla Ice juga dikejutkan dengan kabar kematian Coolio. Rapper Amerika, aktor sekaligus pembawa acara televisi itu mengaku kaget mendengar berita tersebut. “"I’m freaking out I just heard my good friend Coolio passed away,” tulisnya di akun Twitter pribadinya.Coolio sendiri merupakan rapper yang paling terkenal di tahun 90-an. Hal itu juga ditambah pula dengan lagunya "Gangsta’s Paradise" dijadikan soundtrack film Dangerous Minds yang dibintangi oleh Michelle Pfeiffer dan berhasil sukses besar. Lagu "Gangsta’s Paradise" pun dinominasikan untuk rekor tahun ini dan penampilan solo rap terbaik di Grammy Awards yang juga pemenang di kategori kedua.Para penggemar rapper kelahiran 1963 itu pun meratapi kehilangan mereka di media sosial. Ice Cube yang merupakan teman Coolio juga memberikan penghormatan terakhirnya.“Ini berita sedih. Saya menyaksikan secara langsung bagaimana orang ini naik ke puncak industri. Rest In Peace." tulisnya.Snoop Dogg pun juga tak ketinggalan, ia mengungkapkan kesedihannya dalam sebuah unggahan di Instagram, ia menulis, “Gangstas paradise. R. I. P.”