Drummer Sheila On 7 Hengkang, Desta Mahendra Kode Siap Gantikan

Jakarta: Posisi drummer Sheila On 7 kosong pascakeluarnya Brian Kresna. Eks drummer Club 80s, Desta Mahendra , memberi kode siap bergabung dengan band asal Yogyakarta tersebut.Cuitan candaan itu Desta Mahendra diungkapkan pada Selasa, 10 Mei 2022. Ia bahkan men-mention vokalis dan gitaris Sheila On 7, Duta dan Eross Chandra."Sip.. mulai ngapalin lagu2 nya berarti.. meeting dulu deh kita @Duta507 @erosscandra biar enak.." ucap akun @desta80s tersebut.Pada cuitan selanjutnya, Desta Mahendra menambahkan foto dirinya yang bergabung dengan tiga personel Sheila On 7 lainnya yakni Duta, Adam, dan Eross."Terlihat pas..." cuit dia.Netizen pun ramai mengomentari cuitan tersebut. Mereka berseloroh Desta Mahendra tidak cocok dengan kepribadian pada personel Sheila On 7."yg tiga itu orang2nya rendah hati... nah yg nyempil itu angkuhnya gak ada lawan... hahahaha," ucap @jem****."maap bang kurang cocok. 3 personil rendah hati, (down to earth) yang satu ntar bakal down to sky, mau rendah hati tetep ga bisa, tinggi hatinya udah mendarah daging," kata @SleepWalker****."Skill bermusik sih masookk... Tapi skill ke-kaleman keknya mesti banyak diospek deh bang," ujar @omnyapon****."Jangan pak, nanti jadi band lawak," tutur @ali****.Baca: Brian Keluar, Sheila on 7 Belum Berminat Cari Pengganti Manajemen Sheila on 7 akhirnya membenarkan kabar keluarnya Brian Kresna dari posisi drum. Seperti kabar yang sudah beredar, Brian tidak lagi menjadi drummer Sheila on 7 sejak April 2022."Iya iya. Kemarin April," kata Barkah manajer Sheila on 7, saat dihubungi Selasa, 10 Mei 2022.Menurut Barkah, Brian memutuskan keluar dari Sheila on 7 karena ada masalah internal. Namun, Barkah enggan menjelaskan detail penyebab Brian keluar dari band asal Yogyakarta itu. Dia tak ingin masalah internal itu menjadi konsumsi publik.