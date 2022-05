Brian Keluar, Sheila on 7 Belum Berminat Cari Pengganti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Brian Kresna resmi hengkang dari band Sheila on 7. Dia tidak lagi menjadi anggota Sheila on 7 terhitung sejak April 2022.Dengan begitu, posisi drum di Sheila on 7 pun kosong. Namun, manajemen Sheila on 7 belum mau buru-buru mencari pengganti Brian. Sehingga Sheila on 7 saat ini beranggotakan Duta, Eross dan Adam."Iya (bertiga dulu)," kata manajer Sheila on 7, Barkah, Selasa (10/5/2022).Sejak pandemi melanda Indonesia, Sheila on 7 memang belum terlihat manggung lagi. Meski sejumlah musisi sudah mulai melakukan aktivitas manggung secara offline saat ini, band asal Yogyakarta itu belum mau mengambil langkah serupa.Sejauh ini, Sheila hanya tampil di secara akustik di media sosial untuk melepas kerinduan penggemarnya. Yang terbaru, mereka tampil di acara perayaan ulang tahun ke-26. Saat itu Brian sudah lagi tidak terlihat bersama Sheila. Karena itu, kalaupun nanti Sheila 0n 7 bakal manggung lagi, mereka akan menggunakan drummer sementara."Kalau memang pakai drum ya additional," ujar Barkah.Brian bergabung dengan Sheila On 7 sejak 2004 menggantikan posisi Anton Widi. Sebelum bergabung dengan Sheila, Brian tergabung dalam band Tiket.