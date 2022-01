Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sebagai ibu, Denada rela melakukan apa saja demi kesembuhan anaknya, Aisha Aurum. Meski biaya pengobatan Aisha menelan biaya besar, Denada tak pernah kehilangan cara.Denada masih setia mendampingi anaknya, Aisha Aurum yang dirawat akibat sakit kanker darah di Singapura. Untuk membiayai pengobatan Aisha, Denada rela menjual barang-barang berharganya."Mobil, perhiasan, barang-barang berharga aku jual. Ibu mana pun pasti sama, enggak akan kedip demi anaknya," kata Denada di Jakarta.Hampir tiga tahun Denada bolak-balik Jakarta Singapura. Denada bersyukur, selain pekerjaan sebagai penyanyi, dia menerima tawaran baru seperti instruktur zumba dan menjadi duta sebuah pusat kebugaran."Alhamdulillah saat ini aku jadi brand ambassador, sekaligus jadi instruktur zumba secara offline," ucapnya. Denada sebelumnya mengungkapkan kerap dilanda dilema jika harus meninggalkan anaknya untuk bekerja. Namun, dia terpaksa melakukan itu karena kondisi finansialnya sedang tak menentu."Aku kadang-kadang sampai sekarang pun masih mikir, is this the right decision that I made untuk meninggalkan dia di Singapura dan aku pergi ke sini bekerja?. Banyak what if ketika dua bulan aku tidak berada di samping dia," tutur Denada.