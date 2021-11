Mengenal Sosok Choi Tae Joon, Calon Suami Park Shin Hye

Choi Tae Joon

Sosok Choi Tae Joon, calon suami Park Shin Hye.

Perjalanan karier Choi Tae Joon

Perjalanan asmara Choi Tae Joon dan Park Shin Hye

Park Shin Hye dan Choi Tae Joon umumkan pernikahan.

Jakarta: Aktor Korea Selatan Choi Tae Joon dikonfirmasi akan menikah dengan Park Shin Hye . Mereka berencana menikah pada 22 Januari 2022.Keduanya juga tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Sebelum memutuskan untuk menikah dan punya anak, Choi Tae Joon dan Park Shin Hye sudah menjalin hubungan asmara sejak 2017.Choi Tae Joon tak lama lagi akan menyandang status sebagai ayah. Lantas siapa sebenarnya sosok Choi Tae Joon, calon suami Park Shin Hye?Choi Tae Joon merupakan seorang aktor yang populer berkat perannya di drama Suspicious Partner (2017). Pria kelahiran 7 Juli 1991 itu sudah terjun ke dunia akting sejak usianya masih belia.Choi Tae Joon debut sebagai aktor cilik melalui series Piano dengan karakter Jo In Sung muda pada 2001. Sayangnya, dia berhenti dari dunia hiburan pada 2004. Choi Tae Joon memutuskan kembali berakting saat usianya genap 20 tahun, yakni pada 2011. Dia berperan sebagai Im Jung dalam drama Padam Padam.Baca: Park Shin Hye Hamil Anak Choi Tae Joon, Rencana Nikah Awal 2022 Choi Tae Joon beberapa kali membintangi serial drama, seperti The Lord of Dramas (2012), The Great Seer (2012-2013), Ugly Alert (2013), Drama Special Series: Puberty Medley (2013), Mother's Garden (2014), A Girl Who Sees Smells (2015). Kemudian, drama All About My Mom (2015-2016), The Flower in Prison (2016), Missing Nine (2017), Suspicious Partner (2017), The Undateables (2018), dan drama terbarunya So I Married The Anti-Fan (2021).Pria dengan tinggi 183 cm itu juga pernah membintangi film Project X (2003), Pacemaker (2012), Eclipse (2016), Exit (2018), dan By Quantum Physics: A Nightlife Venture (2019). Selain muncul di drama dan film, Choi Tae Joon juga pernah menjadi presenter serta bintang tamu di acara ragam Hello Counselor, Celebrity Bromance, dan We Got Married (2016).Choi Tae Joon bahkan berhasil mendapatkan penghargaan Best New Actor di drama Mother's Garden, serta Best Bad Character di drama Missing Nine. Selama berkarier di dunia hiburan, Choi Tae Joon bernaung di bawah dua agensi, yakni Huayi Brothers Korea dan kini dengan Studio Santa Claus Entertainment.Choi Tae Joon dan Park Shin Hye diketahui sama-sama lulusan Universitas Chung Ang. Keduanya pertama kali bertemu saat syuting drama The Lord of Dramas pada 2012. Saat itu, Choi Tae Joon menjadi cameo yang berperan sebagai Aktor Oh In Sung. Kabar pacaran keduanya berhembus pada 2018, ketika Dispatch merilis foto-foto kencan Park Shin Hye dan Choi Tae Joon. Mereka beberapa kali ketahuan berkencan di luar negeri, mendatangi taman nasional, dan mengunjungi sebuah akuarium.Agensi Park Shin Hye saat itu membantah kabar tersebut. Secara berani, Choi Tae Joon justru mengonfirmasi hubungan asmaranya dengan Park Shin Hye lewat pernyataan resmi agensinya.Choi Tae Joon mengaku sudah berkencan dengan park Shin Hye sejak akhir 2017. Setelah itu, agensi Park Shin Hye mengubah pernyataan dan mengakui hubungan keduanya.Pasangan artis Korea Selatan itu jarang mengumbar kemesraan mereka kepada publik. Namun faktanya hubungan mereka langgeng hingga sekarang seperti hubungan Ryu Jun Yeol dan Hyeri, serta Kim Woo Bin dan Shin Min Ah.